۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

۱۴۷ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله ایران معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: امروز (یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت) در یکصد و چهل و سومین حراج شمش طلای این مرکز، از مجموع ۱۴۹ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه‌شده، ۱۴۷ کیلوگرم به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این حراج، ۲۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان ثبت شده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، سه جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که در مجموع، طی این دوره‌ها ۲۹۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۷.۳ هزار میلیارد تومان معامله شده است.

زهره آقاجانی

