به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، مرکز مبادله ارز و طلای ایران میزبان اولین حراج گسترده شمش طلا در سال جاری است؛ رویدادی که بنا بر اعلام سخنگوی مرکز، «اصغر بالسینی»، با هدف پاسخگویی به نیازهای فزاینده بازار و در راستای سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی برگزار میشود.
در سه جلسه اخیر حراج، در مجموع ۲۸۳ کیلوگرم شمش طلا معامله شده و گزارشها از بانک کارگشایی حاکی از آن است که عرضهکنندگان زیادی شمشهای خود را برای حراج امروز تحویل دادهاند. کارشناسان مرکز مبادله پیشبینی میکنند عرضه پرحجم و معاملات قابل توجهی در این جلسه رقم بخورد.
بر اساس اعلام رسمی مرکز مبادله، دایره خریداران شمش طلا از امروز گستردهتر از گذشته است؛ علاوه بر فروشندگان عمده، سازندگان و تولیدکنندگان مصنوعات طلا و خردهفروشان طلای آبشده که پیشتر مجاز به خرید بودند، پلتفرمها و سکوهای معاملات آنلاین طلا نیز از این پس به جمع خریداران اضافه شدهاند. این فعالان باید دارای شناسه یکتای پروانه کسب قابل استعلام از درگاه ملی مجوزها باشند.
در چارچوب مقررات جدید، وجهالضمان خرید هر شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ معادل ۵ میلیارد تومان (۵۰ میلیارد ریال) تعیین شده است. همچنین هر متقاضی امکان خرید حداکثر ۲۵ قطعه شمش را در جلسه حراج دارد و کارمزد هر معامله ۲۰ میلیون ریال است.
به گفته بالسینی، برگزاری منظم این جلسات در سال جاری نقش چشمگیری در مدیریت و ساماندهی بازار طلا ایفا خواهد کرد و قرار است در آینده نزدیک حراجها بهصورت آنلاین و برخط نیز برگزار شوند.
تذکر مهم: تنها افرادی امکان شرکت در حراج امروز را دارند که تا ساعت ۲۴ روز گذشته (شنبه) نسبت به واریز وجهالضمان مشخصشده اقدام کرده باشند. شرکت در جلسه امروز بدون ثبت واریز قبلی ممکن نیست.
