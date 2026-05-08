فردا، آخرین فرصت برای شرکت در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در یکصد و چهل و پنجمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران تنها تا پایان فردا (شنبه ۱۹ اردیبهشت) برای واریز وجه‌الضمان فرصت دارند. این حراج در حالی روز یکشنبه برگزار می‌شود که حراج قبلی شاهد کاهش بیش از ۱.۵ میلیارد تومانی قیمت هر شمش طلا بود.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان برای شرکت در حراج روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) که از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار خواهد شد، باید تا ساعت ۲۴ روز شنبه، مبلغ پنج میلیارد تومان را به عنوان وجه‌الضمان به ازای هر قطعه شمش واریز کنند.

این فرصت جدید برای خرید در حالی فراهم شده که در حراج یکصد و چهل و چهارم (سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت)، از ۱۳۲ کیلوگرم شمش عرضه شده، تنها ۳۹ کیلوگرم به فروش رسید و میانگین قیمت هر شمش با ثبت رقم ۲۵ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان، افتی چشمگیر نسبت به جلسه پیش از آن را تجربه کرد.

فروشندگان عمده طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکوهای برخط طلا، خریداران مجاز این حراج‌ها هستند. گفتنی است از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در چهار حراج برگزار شده، مجموعاً ۳۳۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۸.۳ هزار میلیارد تومان معامله شده است.