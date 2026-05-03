تصادف در سه راهی جندالله مهران ۵ مصدوم و یک فوتی داشت

حمید صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز در پی تماس های مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس ۱۱۵(EOC)، مبنی بر تصادف خودرو پژو پارس و تریلی محور مواصلاتی سه راهی جندالله (دوراهی چم آب) اعلام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ ایلام گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، ۲ دستگاه آمبولانس سبک و یک تیم امدادی از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

صفرپور بیان کرد: در این سانحه ۲ نفر دچار مولتی تروما و وضعیت وخیم بودند و ۳ مصدوم با شرایط آسیب های جزئی که پس از پایدار سازی شرایط اولیه توسط کارشناسان اورژانس به مرکز بیمارستان امام خمینی ایلام منتقل منتقل شدند. همچنین یک نفر علی رغم تلاش های کارشناسان اورژانس در صحنه فوت شد.

رئیس اورژانس ایلام با بیان اینکه تیم‌های امدادی در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند، تصریح کرد: متأسفانه بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز همچنان عامل اصلی وقوع چنین حوادث تلخ و ناگواری در محورهای استان است.

صفرپور در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ضمن حفظ جان خود و دیگران، از بروز حوادث ناگوار جاده‌ای جلوگیری کنند.