دو مادر زندانی معسر غیرعمد در پویش ملی ضامن آهو در هرمزگان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس منتظری تختی اظهار کرد: در ادامه برنامههای انساندوستانه پویش سراسری «ضامن آهو» که با محوریت بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در حال اجراست، دو مادر زندانی که به دلیل محکومیتهای مالی غیرعمد در زندانهای هرمزگان به سر میبردند، با تلاش خادمیاران رضوی و مشارکت نهادهای حمایتی، طعم آزادی را بار دیگر چشیدند.
مسئول معاونت اجتماعی کانونهای خدمت رضوی استان هرمزگان، با اعلام این خبر افزود: این دو مادر که به واسطه بدهیهای مالی در بند بودند، با ورود بنیاد کرامت آستان قدس رضوی به عنوان حامی اصلی این پویش، از چرخه حبس خارج شدند. بنیاد کرامت با تأمین بخش قابل توجهی از بدهی این افراد، زمینه را برای جلب رضایت شکات و نهایی شدن پرونده فراهم کرد.
منتظری تختی افزود: کانون تخصصی حقوقی کانونهای خدمت رضوی نیز با بررسی رایگان و کارشناسی پروندهها و پیگیریهای قضایی، و ستاد مردمی دیه استان هرمزگان با پذیرش مسئولیت تکمیل مابقی مبلغ بدهی و تعامل با شاکیان، نقش مؤثری در این فرآیند ایفا کردند.
وی با قدردانی ویژه از خیرین استان و کشور گفت: نام خیرین عزیزی که با حمایتهای مالی خود، دست بنیاد کرامت را برای آزادی این مادران بازتر کردند، هرگز از یاد خانوادههای آزادشدگان و خادمیاران رضوی نخواهد رفت. این حرکت نشان داد که وقتی امام مهربانیها، پشت یک پویش باشد، هیچ گره کوری بسته نمیماند.
