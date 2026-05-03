تأکید معاون گمرک ایران بر توسعه زیرساخت‌ های آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نقدی عصر یکشنبه با حضور در ادارهکل گمرک آستارا، از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله بارانداز ریلی و سایت جدید گمرک (باغ سیروس) بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای برنامهها و اقدامات صورتگرفته قرار گرفت.
وی در ادامه این برنامه، در نشستی با حضور رسول امیدی ناظر گمرکات استان گیلان، نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا، چنگیز خناری مدیرکل دفتر ترانزیت، محمدرضا ملکمحمدی مدیرکل دفتر حقوقی، محمد عبدی مدیرعامل شرکت تعاونی گمرک ایران و جمعی از معاونان و کارشناسان گمرک ایران، ظرفیتها، نیازها و راهکارهای تسهیل تجارت در گمرک آستارا را مورد بحث و بررسی قرار داد.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در این نشست با اشاره به موقعیت راهبردی آستارا در تجارت خارجی کشور گفت: گمرک آستارا به دلیل تنوع فعالیتها و نقش چندوجهی در ترخیص ریلی، دریایی و جادهای، نیازمند توجه ویژه و تقویت زیرساختها برای ایفای نقش مؤثرتر در توسعه اقتصادی است.
نقدی همچنین با حضور در دوایر مختلف گمرک آستارا، از تلاش شبانهروزی کارکنان این مجموعه در طول سال، بهویژه در ایام حساس و پرحجم کاری، قدردانی کرد.
تجلیل از عملکرد گمرک آستارا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
در بخش دیگری از این برنامه، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با اهدای لوح تقدیر از نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا و کارکنان این مجموعه به دلیل عملکرد مؤثر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقدیر کرد.
بر اساس گزارش ارائهشده، مأموران گمرک آستارا در سال ۱۴۰۴ موفق شدند ۹۳۳ کیلوگرم مواد مخدر را طی ۸ عملیات جداگانه کشف و ضبط کنند؛ اقدامی که از سوی معاون گمرک ایران بهعنوان نمونهای موفق از تلاشهای میدانی و هوشمندانه کارکنان این گمرک مورد تقدیر قرار گرفت.
در ادامه این نشست، نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا گزارشی از اقدامات، برنامهها و عملکرد این مجموعه در حوزههای مختلف ارائه کرد و به تشریح روند پیشرفت پروژههای عمرانی، توسعهای و عملیاتی در گمرک آستارا پرداخت.
نظر شما