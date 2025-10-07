انصاریان: ۴۵۸ هزار تُن کالا از مرز آستارا صادر شد

نادر انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست گمرک آستارا اظهار کرد: در این مدت ۴۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار از طریق این گمرک به خارج از کشور صادر شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل محصولات کشاورزی و باغی، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، آبزیان، مصنوعات پلاستیکی و فلزی، مواد شوینده و مواد معدنی بوده که به مقاصدی همچون روسیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، بلاروس، اوکراین و قزاقستان صادر شدهاند.
مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به افزایش تردد ناوگان حملونقل جادهای در مرز آستارا اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۳۵۳ کامیون وارد و ۴۳ هزار و ۳۳۹ کامیون از کشور خارج شدهاند که این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۲ و ۴ درصد افزایش داشته است.
انصاریان در ادامه از رشد چشمگیر حمل ریلی کالا خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، تعداد ۴ هزار و ۵۵۱ واگن ریلی با مجموع وزن ۲۶۷ هزار تن کالا از طریق گمرک ریلی آستارا جابجا شده که این میزان از نظر وزنی نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به روان بودن تردد کامیونها در مرز آستارا، افزود: خوشبختانه طی شش ماه گذشته هیچگونه صفی در بیرون از محوطه گمرک آستارا گزارش نشده و زمان ورود و خروج کامیونهای ترانزیتی در دو سوی مرز به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش یافته است.
مدیرکل گمرک آستارا در خصوص درآمد حاصل از فعالیتهای گمرکی این اداره نیز بیان کرد: در شش ماه نخست سال جاری، درآمد گمرک آستارا به ۱۵ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته گمرک آستارا، از برنامهریزی برای تسهیل عبور و مرور کامیونها در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: با توجه به آغاز فصل صادرات محصولات کشاورزی از جمله مرکبات و کیوی، در نشست اخیر مرزی با مسئولان گمرک جمهوری آذربایجان، درخواست افزایش ظرفیت پذیرش کامیونها و تسهیل روند صادرات ارائه شد.
انصاریان افزود: براساس توافقات قبلی میان دو کشور، مقرر شده بود که تردد روزانه کامیونها از مرز آستارا به ۸۰۰ دستگاه افزایش یابد که در همین راستا، دو طرف آمادگی کامل خود را برای اجرای این موضوع اعلام کردهاند.
