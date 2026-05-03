کشف تنباکوی قاچاق در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط یک خودروی نیسان، موضوع در دستورکار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. مأموران با اشراف اطلاعاتی، خودرو را شناسایی و پس از متوقف کردن آن، در بازرسی انجام‌شده تعداد ۵۷۹ بسته تنباکوی خارجی قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده نیروی انتظامی هشترود در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک درباره قاچاق کالا را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.