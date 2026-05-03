  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

کشف تنباکوی قاچاق در هشترود

کشف تنباکوی قاچاق در هشترود

هشترود- فرمانده انتظامی هشترود در بازرسی از یک خودروی نیسان، ۵۷۹ بسته تنباکوی خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۴۰ میلیون ریال کشف و یک متهم را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط یک خودروی نیسان، موضوع در دستورکار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. مأموران با اشراف اطلاعاتی، خودرو را شناسایی و پس از متوقف کردن آن، در بازرسی انجام‌شده تعداد ۵۷۹ بسته تنباکوی خارجی قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده نیروی انتظامی هشترود در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک درباره قاچاق کالا را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6819191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها