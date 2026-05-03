به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، دفتر روابط رسانهای حزبالله در بیانیهای اعلام کرد که روزنامه «النهار» بر ادامه رویکرد تحریکآمیز خود از طریق انتشار اتهامات و افتراهای بیاساس علیه حزبالله و «در خدمت پروژههای فتنه و متشنج ساختن دوباره فضای داخلی لبنان» پافشاری میکند و از این رو لازم است دولت و نهادهای قضایی و امنیتی به مسئولیتهایشان در این زمینه عمل کنند.
این بیانیه تاکید می کند که پس از تمام تلاشهایی که برای کاستن از تنش داخلی ناشی از ویدئوی موهن و تحریکآمیز علیه شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله و رزمندگان این جنبش انجام شد و همچنین پس از مواضع روشن و مسئولانهای که بر ردّ ادبیات فتنهانگیز و هرگونه تعرض به مقامات و نمادهای دینی تأکید داشت، روزنامه النهار همچنان بر ادامه مسیر تحریکآمیز خود پافشاری میکند و با انتشار اتهامات و افتراهای نادرست علیه حزبالله، تنها به پروژههای فتنهافروز و متشنج کردن دوباره فضای داخلی خدمت میکند.
در بیانیه آمده است: حزبالله که موضع خود را در مخالفت صریح با هرگونه توهین به هر شخصیت یا نمادی در این کشور ـ اعم از دینی یا غیردینی ـ روشن کرده است، این اتهامات را که نادیدهگیرنده مواضع اعلامشده و شناختهشده این جنبش است، مردود میداند و آن را در چارچوب تحریک افکار عمومی و تلاش برای برافروختن دوباره فتنه و تنشهای داخلی میداند.
روابط رسانهای حزبالله در این رابطه از دولت، وزارت اطلاعرسانی و نهادهای قضایی و امنیتی لبنان خواست تا به مسئولیتهایشان در قبال این تخلفات عمل کنند، چرا که دیگر پذیرفتنی نیست برخی رسانهها، خبرنگاران و سیاستمداران با ایراد سخنان تحریکآمیز و توهینآمیز که بخش گستردهای از لبنانیها را هدف قرار میدهد، در پی واداشتن آنان به واکنش و متشنج ساختن فضای داخلی باشند؛ بهویژه در حالیکه حامیان و افکار عمومی مقاومت از زمان توافق آتشبس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (هفتم آذر ۱۴۰۳) تاکنون با هجمه های رسانهای و سیاسی سازمانیافتهای روبهروست که ارزشها، نمادها، رهبران و شهیدان آن را هدف قرار میدهد.
حزب الله در پایان این بیانیه تاکید کرد: از اینرو، این مجموعه نهادها باید بدون هرگونه دوگانگی در معیارها، به وظایف خود عمل کنند تا ثبات و آرامش ملی حفظ شود.
