۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

هشدار حزب الله لبنان درباره پروژه‌های فتنه افکنانه

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای درباره تداوم اتهامات و افتراهای بی اساس علیه این حزب و خدمت به پروژه‌های فتنه افکانه به شدت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، دفتر روابط رسانه‌ای حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که روزنامه «النهار» بر ادامه رویکرد تحریک‌آمیز خود از طریق انتشار اتهامات و افتراهای بی‌اساس علیه حزب‌الله و «در خدمت پروژه‌های فتنه و متشنج ساختن دوباره فضای داخلی لبنان» پافشاری می‌کند و از این رو لازم است دولت و نهادهای قضایی و امنیتی به مسئولیت‌هایشان در این زمینه عمل کنند.

این بیانیه تاکید می کند که پس از تمام تلاش‌هایی که برای کاستن از تنش داخلی ناشی از ویدئوی موهن و تحریک‌آمیز علیه شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله و رزمندگان این جنبش انجام شد و همچنین پس از مواضع روشن و مسئولانه‌ای که بر ردّ ادبیات فتنه‌انگیز و هرگونه تعرض به مقامات و نمادهای دینی تأکید داشت، روزنامه النهار همچنان بر ادامه مسیر تحریک‌آمیز خود پافشاری می‌کند و با انتشار اتهامات و افتراهای نادرست علیه حزب‌الله، تنها به پروژه‌های فتنه‌افروز و متشنج کردن دوباره فضای داخلی خدمت می‌کند.

در بیانیه آمده است: حزب‌الله که موضع خود را در مخالفت صریح با هرگونه توهین به هر شخصیت یا نمادی در این کشور ـ اعم از دینی یا غیردینی ـ روشن کرده است، این اتهامات را که نادیده‌گیرنده مواضع اعلام‌شده و شناخته‌شده این جنبش است، مردود می‌داند و آن را در چارچوب تحریک افکار عمومی و تلاش برای برافروختن دوباره فتنه و تنش‌های داخلی می‌داند.

روابط رسانه‌ای حزب‌الله در این رابطه از دولت، وزارت اطلاع‌رسانی و نهادهای قضایی و امنیتی لبنان خواست تا به مسئولیت‌هایشان در قبال این تخلفات عمل کنند، چرا که دیگر پذیرفتنی نیست برخی رسانه‌ها، خبرنگاران و سیاستمداران با ایراد سخنان تحریک‌آمیز و توهین‌آمیز که بخش گسترده‌ای از لبنانی‌ها را هدف قرار می‌دهد، در پی واداشتن آنان به واکنش و متشنج ساختن فضای داخلی باشند؛ به‌ویژه در حالی‌که حامیان و افکار عمومی مقاومت از زمان توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (هفتم آذر ۱۴۰۳) تاکنون با هجمه های رسانه‌ای و سیاسی سازمان‌یافته‌ای روبه‌روست که ارزش‌ها، نمادها، رهبران و شهیدان آن را هدف قرار می‌دهد.

حزب الله در پایان این بیانیه تاکید کرد: از این‌رو، این مجموعه نهادها باید بدون هرگونه دوگانگی در معیارها، به وظایف خود عمل کنند تا ثبات و آرامش ملی حفظ شود.

