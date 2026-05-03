بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام این حادثه در ساعت ۱۳ و ۵۶ دقیقه امروز یکشنبه به اداره ارتباطات اورژانس، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس شهید یحیایی و امام علی (ع) اراک به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در صحنه این حادثه اقدامات تخصصی فوریت پزشکی را برای مصدومین انجام دادند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با بیان اینکه تصادف مرگبار در جاده مرزیجران چهار مصدوم و کشته برجای گذاشت،گفت: از سه مصدوم این حادثه، یک نفر به صورت سرپایی از خدمات اورژانس بهره‌مند شد و دو مصدوم دیگر جهت ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.