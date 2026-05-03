بازدید بهروز آذر از مدرسه‌ شهدای محمدیه در محله هرندی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در جریان این بازدید، از محل فعالیت جهادی معلمان و مادران دانشآموزان که در آن برای نیروهای نظامی، انتظامی و خدمترسان اغذیه تهیه میشد، دیدن کرد و با قدردانی از این اقدام، از نزدیک با آنان گفتوگو و در جریان مسائل و دغدغههایشان قرار گرفت.
معاون رئیسجمهور در این دیدار، ضمن تسلیت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، مردم و بهویژه کودکان و دانشآموزان شهید، از جمله کودکان میناب و دختران لامرد، از همراهی و ایثار معلمانی که طی 60 روز گذشته در کنار مردم و نیروهای مسلح حضور داشتند، تقدیر کرد.
وی با اشاره به نقش معلمان در این ایام گفت: «از نخستین لحظات انتشار خبر شهادت رهبر عزیزمان، شما در مدرسه حضور داشتید و در کنار مردم ایستادید. آنچه در این مدت رقم خورد، جلوهای از همدلی، اتحاد و تلاش جمعی بود که موجب ناکامی دشمنان شد.»
بهروزآذر با تأکید بر اینکه در این 60 روز، اتفاقات بزرگی رخ داد که کمتر کسی تصور آن را داشت، اظهار داشت: «در این روزها شاهد بودیم که هر فردی بهترین نسخه از خود را ارائه داد. بانوانی که حتی در ایام نوروز، شبهای احیا و تعطیلات، بهصورت شبانهروزی در میدان خدمت حضور داشتند، نمونهای از این تلاشها هستند.»
وی ادامه داد: «یکی از مهمترین دستاوردهای این ایام، آگاهی بیشتر نسبت به ظرفیتهای عظیم کشور بود. در این دوره دریافتیم که چه زیرساختها و توانمندیهای بزرگی در کشور وجود دارد؛ از پروژههای عظیم عمرانی گرفته تا پیشرفتهای علمی، از جمله فعالیت آزمایشگاههای پیشرفته لیزر پلاسما و تولید داروهای حیاتی مانند داروهای ضد سرطان و اماس، که ایران در زمره تولیدکنندگان برتر آن در جهان قرار دارد.»
معاون رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: «هیچ شکافی میان مردم، دولت و نیروهای مسلح وجود ندارد و تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه، با هوشیاری و اتحاد مردم بینتیجه خواهد ماند.»
وی مدرسه شهدای محمدیه را نمونهای موفق از مدارس محلهمحور دانست و خاطرنشان کرد: «این مدرسه میتواند به عنوان کانونی برای تحول، نوآوری و مشارکت اجتماعی در منطقه ایفای نقش کند.»
در حاشیه این بازدید، بهروزآذر در فضایی صمیمی به دیدگاهها و مطالبات کادر آموزشی و نمایندگان اولیا گوش داد و با یادداشت مسائل مطرحشده، بهویژه در حوزه وضعیت آموزشی و معیشتی خانوادههای منطقه 12، بر پیگیری ویژه این موضوعات در دولت تأکید و اعلام کرد که تقویت مدارس محلهمحور در مناطق کمبرخوردار، از اولویتهای اصلی برنامههای حمایتی دولت است.
در پایان، معاون رئیسجمهور از معلمان مدرسه شهدای محمدیه و حمزه دوران به مناسبت هفته معلم تقدیر کرد.
