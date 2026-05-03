  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

بازدید بهروز آذر از مدرسه‌ شهدای محمدیه در محله هرندی تهران

بازدید بهروز آذر از مدرسه‌ شهدای محمدیه در محله هرندی تهران

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در مدرسه «شهدای محمدیه» در محله هرندی (منطقه 12 تهران)، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مدرسه، فرارسیدن روز معلم را به کادر آموزشی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در جریان این بازدید، از محل فعالیت جهادی معلمان و مادران دانش‌آموزان که در آن برای نیروهای نظامی، انتظامی و خدمت‌رسان اغذیه تهیه می‌شد، دیدن کرد و با قدردانی از این اقدام، از نزدیک با آنان گفت‌وگو و در جریان مسائل و دغدغه‌هایشان قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور در این دیدار، ضمن تسلیت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، مردم و به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان شهید، از جمله کودکان میناب و دختران لامرد، از همراهی و ایثار معلمانی که طی 60 روز گذشته در کنار مردم و نیروهای مسلح حضور داشتند، تقدیر کرد.

وی با اشاره به نقش معلمان در این ایام گفت: «از نخستین لحظات انتشار خبر شهادت رهبر عزیزمان، شما در مدرسه حضور داشتید و در کنار مردم ایستادید. آنچه در این مدت رقم خورد، جلوه‌ای از همدلی، اتحاد و تلاش جمعی بود که موجب ناکامی دشمنان شد.»

بهروزآذر با تأکید بر اینکه در این 60 روز، اتفاقات بزرگی رخ داد که کمتر کسی تصور آن را داشت، اظهار داشت: «در این روزها شاهد بودیم که هر فردی بهترین نسخه از خود را ارائه داد. بانوانی که حتی در ایام نوروز، شب‌های احیا و تعطیلات، به‌صورت شبانه‌روزی در میدان خدمت حضور داشتند، نمونه‌ای از این تلاش‌ها هستند.»

وی ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این ایام، آگاهی بیشتر نسبت به ظرفیت‌های عظیم کشور بود. در این دوره دریافتیم که چه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های بزرگی در کشور وجود دارد؛ از پروژه‌های عظیم عمرانی گرفته تا پیشرفت‌های علمی، از جمله فعالیت آزمایشگاه‌های پیشرفته لیزر پلاسما و تولید داروهای حیاتی مانند داروهای ضد سرطان و ام‌اس، که ایران در زمره تولیدکنندگان برتر آن در جهان قرار دارد.»

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: «هیچ شکافی میان مردم، دولت و نیروهای مسلح وجود ندارد و تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه، با هوشیاری و اتحاد مردم بی‌نتیجه خواهد ماند.»

وی مدرسه شهدای محمدیه را نمونه‌ای موفق از مدارس محله‌محور دانست و خاطرنشان کرد: «این مدرسه می‌تواند به عنوان کانونی برای تحول، نوآوری و مشارکت اجتماعی در منطقه ایفای نقش کند.»

در حاشیه این بازدید، بهروزآذر در فضایی صمیمی به دیدگاه‌ها و مطالبات کادر آموزشی و نمایندگان اولیا گوش داد و با یادداشت مسائل مطرح‌شده، به‌ویژه در حوزه وضعیت آموزشی و معیشتی خانواده‌های منطقه 12، بر پیگیری ویژه این موضوعات در دولت تأکید و اعلام کرد که تقویت مدارس محله‌محور در مناطق کم‌برخوردار، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های حمایتی دولت است.

در پایان، معاون رئیس‌جمهور از معلمان مدرسه شهدای محمدیه و حمزه دوران به مناسبت هفته معلم تقدیر کرد.

کد مطلب 6819192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها