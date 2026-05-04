به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتگوی تلفنی با وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، زنان و کودکان بیدفاع را نخستین قربانیان جنگ تحمیلی برشمرد و با اشاره به شهادت صدها زن، کودک، دانشآموز و معلم ایرانی در این جنگ، گفت: جهان اسلام طی سالهای اخیر شاهد جنایات گسترده علیه زنان و کودکان بوده است.
وی ادامه داد: ضروری است همه سازوکارها و ظرفیتهای موجود در مجامع بینالمللی که برای حفاظت از حقوق بشر و امنیت جهانی موجود هستند، فعال شوند تا در برابر این حجم از خشونت و جنایت، سکوت و بیتفاوتی تکرار نشود.
در ادامه این گفتگو، ماهینور اوزدمیر گوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی، شهروندان، فرماندهان، دانشآموزان و معلمان ایرانی را تسلیت گفت و هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی، مذهبی و غیرنظامی از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشر را قابل قبول ندانست.
وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه همچنین از آمادگی این کشور برای نهاییسازی تفاهمنامه همکاری مشترک میان دو تهران و آنکارا در حوزه زنان و خانواده خبر داد.
در پایان این گفتگو، دو طرف بر توسعه همکاریهای دوجانبه و استفاده از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی برای حمایت از زنان و کودکان آسیبدیده از جنگ تأکید کردند.
