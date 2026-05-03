۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

عبدالملکی در گرمسار: مردم ایران متحدتر از همیشه پشت نظام ایستادند

گرمسار-وزیر کار دولت سیزدهم با اشاره به نقشه دشمن برای به زانو درآوردن نظام اسلامی گفت: ملت ایران با شهادت رهبرش نه تنها از هم نمی‌پاشد، بلکه متحدتر و مقتدرتر از همیشه در صحنه حضور می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت عبدالملکی شامگاه یکشنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام خمینی(ره) این شهر، با اشاره به توطئه های دشمنان بیان کرد: دشمن فکر می کرد در تهاجم و به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب اسلامی می تواند نظام را به زانو در بیاورد.

وی با بیان اینکه دشمن بر روی عواملی مانند پیاده نظام داخلی حساب کرده بود، افزود: حضور مردم مقتدر ایران اسلامی در اجتماعات اقتدار، تمام توطئه های دشمنان را برهم زد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم با بیان اینکه دشمن قصد داشت کشورمان را دچار بحران کند، تاکید کرد: کشورمان حتی با شهادت رهبرش نه تنها از هم نپاشید بلکه متحدتر شد.

عبدالملکی با بیان اینکه مردم بصیرت و موقعیت شناس ما به خوبی دریافتند که باید در این زمان چه اقدامی انجام دهند گفت: پشتیبانی مردم از نظام کار دشمن را تمام کرد.

وی با بیان اینکه دومین عاملی که توانست معادلات دشمن را برهم بزند، اقتدار نیروهای مسلح بود، افزود: دشمن هرگز فکرش را نمی کرد که نیروهای مسلح ما بتوانند چنین مجاهدت هایی را از خودشان بروز داهند.

وزیر کار دولت سیزدهم با بیان اینکه امروز قدرت دفاعی و تهاجمی کشور بیش از گذشته است، افزود: نیروهای مسلح ما درس خوبی به دشمنان دادند.

کد مطلب 6819236

