برخورد قاطع دستگاه قضایی با افرادی که با دشمنان همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی خدا کرمی یکشنبه شب در مراسم شبهای استقامت در سلماس با اشاره به فعالیت رسانههای معاند، افزود: برخی افراد ناآگاهانه با ارسال پیام و اطلاعات به شبکههایی همچون اینترنشنال، در مسیر اهداف دشمنان حرکت میکنند که این اقدام از منظر قانونی جرم محسوب میشود.
وی تاکید کرد: این شبکهها در چارچوب اقدامات خصمانه علیه کشور فعالیت داشته و هرگونه همکاری، ارتباط و ارسال محتوا برای آنان، پیگرد قانونی بهدنبال دارد و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب سلماس با هشدار به فریبخوردگان رسانههای معاند، گفت: هرگونه ارتباط و ارسال اطلاعات به این شبکهها جرم بوده و مطابق قانون با اشد مجازات همراه خواهد بود.
خداکرمی همچنین با قدردانی از حضور مردم در شبهای گذشته، اظهار کرد: این حضور گسترده نشاندهنده آگاهی، بصیرت و همراهی مردم با آرمانهای جبهه اسلام و مقاومت است.
وی با تأکید بر اینکه باید تا اعلام پیروزی، مردم در صحنه حضور داشته باشند، گفت: تا زمانی که نیروهای مسلح اعلام کنند ما نیز در میدان و در کنار مردم در صحنه و خیابانها حضور خواهیم داشت.
دادستان سلماس خاطرنشان کرد: همدلی و همراهی مردم با مسئولان، عامل اصلی حفظ امنیت، اقتدار و عبور موفق از شرایط حساس کنونی است.
