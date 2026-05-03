به گزارش خبرنگار مهر،احسان بهمیاری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هماکنون سه هزار دانشجو در سه دانشکده و ۳۰ رشته این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و فعالیتهای دانشگاه با هدف «تربیت کارآفرین» برنامهریزی و دنبال میشود.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد دروس ارائهشده در دانشگاه مهارتی و عملی است، افزود: دانشگاه ملی مهارت بوشهر نرخ اشتغال بالای ۸۰ درصدی برای دانشآموختگان دارد که یک دستاورد مهم در حوزه آموزشهای مهارتی محسوب میشود.
بهمیاری رشتههای فعال این دانشگاه را شامل الکترونیک، الکتروتکنیک، عمران، مکانیک خودرو، کامپیوتر، حسابداری و تربیت کودک عنوان کرد و ادامه داد: سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای دانشگاه بوده است.
وی گفت: برای رفع مشکلات زیرساختی، بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت که بخشی از آن از محل اعتبارات نفت تأمین شد، همچنین بودجههای تعمیرات و تجهیزات با رشد ۵۰ درصدی همراه بود و توانستیم بخش عمدهای از تجهیزات آموزشی و تعمیرات خوابگاهها را تکمیل کنیم.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر بیان کرد: ظرفیت خوابگاهی دانشجویان دختر و پسر نیز در سال جاری افزایش یافته است.
بهمیاری با اشاره به رشد ۵۰ درصدی جذب دانشجو در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، بیان کرد: ۶۰ درصد دانشجویان بومی و ۴۰ درصد غیربومی هستند. حضور دانشجویان غیربومی برای دانشگاه اهمیت دارد و به ایجاد تنوع و تبادل تجربیات کمک میکند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت بوشهر از تعامل این مرکز آموزشی با شرکتهای مختلف خبر داد و گفت: در جلسات مشترک با صنایع استان تلاش میکنیم نیروهای مورد نیاز این شرکتها را در دانشگاه تربیت و معرفی کنیم. معرفی ظرفیتهای دانشگاه نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی متخصص برای جامعه و افزایش جذب دانشجویان بومی دارد.
وی افزود: از سال ۱۴۰۱ چندین رشته جدید به سبد آموزشی دانشگاه اضافه شد و مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه نیز یکی از سه مرکز برتر کشور در حوزه دانشگاههای مهارتی شناخته شده است.
بهمیاری با اشاره به صنعتی بودن استان بوشهر، از برنامه دانشگاه برای افزودن رشتههای مورد نیاز حوزه صنعت از جمله جوشکاری و رشتههای مرتبط با ساخت و تولید خبر داد.
وی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه را ۹ نفر اعلام کرد و افزود: حدود ۴۰۰ استاد حقالتدریس فعال در صنعت نیز دروس مهارتی را در دانشگاه ملی مهارت ارائه میکنند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت بوشهر در پایان تأکید کرد: تمرکز اصلی دانشگاه بر تربیت نیروی متخصص در مقطع کاردانی و کارشناسی است و توسعه رشتههای مرتبط با ساخت و تولید در آینده، نقش مهمی در توانمندسازی نیروهای استان خواهد داشت.
