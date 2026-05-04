۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۴۰

نظارت بر بازار، حمایت از تولید و انسجام اجتماعی در اولویت مدیریت استان

گرگان-استاندار گلستان باتأکید بر کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گفت: تقویت نظارت بر بازار در کنار حمایت از تولید داخلی و حفظ انسجام اجتماعی، از برنامه‌های اصلی استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در جلسه شورای معاونین استانداری با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر بازار و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و حفظ آرامش بازار، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی در استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بررسی دقیق عوامل افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار دارد، افزود: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی، نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم خواهد داشت و این موضوع به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

استاندار گلستان در ادامه با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی، گفت: حفظ وحدت و انسجام در جامعه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عبور از شرایط دشوار و مدیریت بهینه بحران‌هاست و همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف باید در این مسیر همراهی کنند.

طهماسبی همچنین به آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده استان اشاره کرد و با تأکید بر تسریع در روند خدمات‌رسانی، دستور داد دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران، به‌ویژه لایروبی رودخانه‌ها، با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، تمرکز بر حل مسائل معیشتی مردم، حمایت از تولید و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌ها برای عبور از چالش‌ها است.

