نظارت بر بازار، حمایت از تولید و انسجام اجتماعی در اولویت مدیریت استان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در جلسه شورای معاونین استانداری با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر بازار و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و حفظ آرامش بازار، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی در استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بررسی دقیق عوامل افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار دارد، افزود: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی، نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم خواهد داشت و این موضوع به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

استاندار گلستان در ادامه با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی، گفت: حفظ وحدت و انسجام در جامعه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عبور از شرایط دشوار و مدیریت بهینه بحران‌هاست و همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف باید در این مسیر همراهی کنند.

طهماسبی همچنین به آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده استان اشاره کرد و با تأکید بر تسریع در روند خدمات‌رسانی، دستور داد دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران، به‌ویژه لایروبی رودخانه‌ها، با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، تمرکز بر حل مسائل معیشتی مردم، حمایت از تولید و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌ها برای عبور از چالش‌ها است.