حجتالاسلام سعید شهواری در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی، اظهار داشت: چرخ صنعت و چرخ اقتصاد با بازوی کارگران میچرخد. تلاش کارگران، هم سنگ با تلاش و کار در راه رضای خداوند است و یک فعالیت جهادی است.
نباید جنگ بهانهای برای تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی شود
وی گفت: به همین میزان، مدیران و متولیان وظیفه دارند که ایمنی و معیشت کارگران را تضمین کنند، اگر مدیری دراینرابطه کوتاهی کند، حتماً دادگستری استان با او برخورد قانونی را خواهد داشت.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم توجه به مسئله اشتغال کارگران، افزود: از اوایل اسفندماه طبیعتاً مسئله جنگ را داشتیم، جنگ تأثیرات مختلفی دارد، یک بخش از این تأثیرات در مسئله اشتغال است.
حجتالاسلام شهواری، بیان داشت: ممکن است احیاناً، افرادی بخواهند به بهانههای مختلف، کارگران را در کارگاهها، کارخانهها و بخشهای تولیدی، تعدیل کنند و معیشت کارگران را مختل کنند.
وی تأکید کرد: در این راستا تأکید میکنم، از معاون اقتصادی استاندار لرستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مراقبت جدی دراینرابطه داشته باشند.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه در این زمان ما بیشتر از هر زمان دیگری در شرایط جنگ، با تأکیدات امام شهید، نیاز به تولید داخلی داریم.
حجتالاسلام شهواری با بیان اینکه تولید داخلی، کارگر داخلی و اشتغال میخواهد، تصریح کرد: نباید جنگ و مشکلات جنگ بهانهای برای احیاناً تعدیل نیرو شود، این قابلقبول نیست.
وی بیان داشت: البته مدیران و متولیان باید شرایط اقتصادی را فراهم کنند، زمینهها را برای فعالیت کارگاههای تولیدی فراهم کنند، اما این نباید بهانهای بشود برای اینکه کارگری به بهانه جنگ تعدیل شود و معیشت جامعه کارگری دستخوش آسیب شود.
«تولید» لحظهای نباید قطع شود
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه حمایت از تولید هم مسئله بسیار مهمی است، گفت: بالاخره شرایط سیاسی کشور و اوضاعواحوال بینالمللی و مقطع تاریخی که در آن قرار گرفتهایم را میدانیم، همه مدیران وظیفه دارند تمام ظرفیتها و امکانات خودشان را پایکار بیاورند که تولید لحظهای قطع نشود.
حجتالاسلام شهواری، بیان داشت: همه شرایط باید پایکار باشد، چرخ اقتصاد و فعالیت تولیدی باید بچرخد و کوتاهی از یک مدیر در مقام انجام وظایف قانونی برای حمایت از تولید قابلپذیرش نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاها ملاحظه میشود که برخی کارگاهها و مشاغل با تأخیر کارگران را پرداخت میکنند، گفت: متولیان باید پیگیری جدی کنند.
تأخیر در پرداخت حقوق کارگران قابلپذیرش نیست
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه در تعبیرات اسلامی ما «کارگر هنوز عرقش خشک نشده باید مزدش پرداخت شود»، تصریح کرد: اینکه کسی کاری انجام دهد، شش ماه حقوق نگیرد، قابلپذیرش نیست.
حجتالاسلام شهواری، ادامه داد: مطمئن باشید که دادگستری استان را بهطورجدی در دستور کار دارد.
وی تأکید کرد: در همین ابتدای سال، بهخصوص باتوجهبه وضعیت جنگی که به وجود آمده و ممکن است زندگی کارگران را تحتتأثیر قرار بدهد، از باب پیشگیری تأکید میکنم که اینها موردتوجه قرار بگیرد.
تأمین ارزاق عمومی و معیشت مردم حیاتی است
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تأمین ارزاق عمومی و معیشت مردم برای ما یک امر بسیار حیاتی و ضروری است، بهخصوص این مردمی که بیش از ۶۰ شبانهروز است که پایکار این نظام هستند و همه زندگی خودشان را پای این نظام گذاشتهاند، گفت: پذیرفته نیست ما در تأمین نیازمندیهای اولیه آنها کوتاهی کنیم.
حجتالاسلام شهواری، افزود: کمبود در بازار وجود داشته باشد، گرانفروشی در بازار وجود داشته باشد، احتکار در بازار وجود داشته باشد، قابلقبول نیست.
وی با بیان اینکه دستور اکید برخورد جدی و قانونی دراینرابطه است، بیان داشت: این تأکید رئیس قوه قضائیه است، چند بار تأکید کردهاند، ما هم در بین فرمایش ایشان مقرر کردهایم که با جدیت بر فضای بازار در استان نظارت صورت گیرد.
برخورد بدون اغماض با گرانفروشی و احتکار
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: «سعید رازانی» معاون قضایی دادگستری لرستان مرتب دراینرابطه گزارش میدهند و با مسئولان مربوطه در ارتباط و جلسات هست، بازار دائماً رصد میشود.
حجتالاسلام شهواری، تأکید کرد: تأمین کالاهای اساسی بر عهده متولیان و مدیران هست که خودشان میدانند وظیفهشان چیست و نظارت بر بازار ازاینجهت که احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و... هم نباشد، باز متولی خاص خودش را دارد.
وی تصریح کرد: حتماً هر جا مشاهده شود که دارد تخلفی صورت میگیرد، جرمی صورت میگیرد، هیچ اغماضی و چشمپوشی پذیرفته نیست. باید برخورد شود.
برخورد جدی با مخلان در بازار
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه کسی که کالای اساسی را تأمین میشود و در اختیارش قرار داده میشود که بین مردم توزیع کند، میبرد در انبار ثبت و ضبط نشده احتکار میکند، باید مورد برخورد قرار بگیرد و مغازهاش باید تعطیل شود، گفت: کسی که در این فضای جنگی که به تعبیر مقام معظم رهبری ما در «حالت سکوت صحنه نبردیم» و جنگ ادامه دارد و حتی آتشبس هم نیست، بخواهد گرانفروشی کند، کمفروشی کند، کالاها و ارزاق عمومی را باقیمت بیش از آنچه که باید مقرر شده بفروشد و یا در بازار عرضه نکند، حتماً دستور دادیم که هم در مرکز استان و هم شهرستانها با نظارت دادستانها مورد برخورد جدی قرار بگیرد.
حجتالاسلام شهواری، افزود: بازاریان عموماً شریف هستند، به فکر مردم هستند، دغدغه مردم را دارند، اما اندک افرادی ممکن است که پیدا شوند که بخواهند در بازار اختلال ایجاد کنند، حتماً با آنها برخورد میشود، مدیرانی هم که در تأمین کالاهای اساسی کوتاهی کنند هم مورد برخورد قرار میگیرند، چرا که این امر قابلقبول نیست، به لحاظ قانونی حتماً دادگستری استان همه این موارد را مورد پیگیری قرار خواهد داد.
