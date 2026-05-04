اعلام هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در نشست خبری گفت: شرکت آتیه سازان حافظ ۲۵ سال است که در حال خدمت رسانی در حوزه درمان است. بنابراین، کار تجاری صورت نمی‌گیرد و سود چندانی حاصل نمی‌شود.

وی افزود: تیم مدیریتی شرکت آتیه سازان حافظ را جامعه پزشکی تشکیل می دهند و از همین رو، در راستای خدمات درمانی به فعالیت می پردازد.

رنجبران گفت: شرکت آتیه سازان حافظ به دنبال انجام مسئولیت اجتماعی است و سودرسانی برای ما، اهمیت اول نیست.

وی ادامه داد: شعار ما، خدمت با کیفیت و بی منت است که تلاش کرده‌ایم جامه عمل بپوشانیم.

رنجبران اظهار داشت: شرکت آتیه سازان حافظ دارای ۷۰۰ شعب و ۴۰ نمایندگی در سراسر کشور است. در واقع، گسترده ترین شبکه در حوزه درمان است.

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ با عنوان این مطلب که ۹۰ درصد جمعیت تحت پوشش شرکت آتیه سازان حافظ بالای ۷۰ تا ۷۵ سال هستند، ادامه داد: به طور میانگین ۷ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ هستند.

وی افزود: بالغ بر ۲۴۰ هزار بیماری خاص و صعب‌العلاج را پوشش می دهیم.

رنجبران گفت: با توجه به جامعه آماری ما، سعی ما این است که خدمات را غیر حضوری ارائه بدهیم، به طوری که در سال گذشته ۲۰۳ هزار مورد استفاده از اَپ موبایل را داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین مرکز ارتباط با مشتریان را برای تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به جامعه آماری خودمان در نظر گرفته ایم.

رنجبران تاکید کرد: مجوزهای شرکت آتیه سازان حافظ قابل استعلام است که از هیئت دولت و شورای عالی بیمه اخذ شده است.

وی افزود: بر اساس همین مجوزها، شرکت آتیه سازان حافظ مشمول قوانین خاص خود است و نیاز به مجوز بیمه مرکزی ندارد.

رنجبران گفت: در سال گذشته ۴۱۲ بیمه گذار با شرکت آتیه سازان حافظ قرارداد داشتند.

وی افزود: مراکز طرف قرارداد شرکت آتیه سازان حافظ در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۲۱۳ مرکز و موسسه رسید.

رنجبران با اشاره به اینکه ۹۶ درصد ماموریت های شرکت آتیه سازان حافظ در بحث پذیرش برون سپاری شد، گفت: در بحث رسیدگی به اسناد، این ماموریت به ۵۲ درصد رسیده است؛ چون کار رسیدگی به اسناد، تخصصی تر است.

وی افزود: یکی از طرح‌های بسیار موفق، بیمه اکمل است که در ۳۱ استان ارائه می‌شود و جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر را شامل می‌ گردد.

رنجبران گفت: شرکت آتیه سازان حافظ از سازمان تأمین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب داریم. در حالی که بودجه‌ای از دولت دریافت نمی کنیم. از صندوق بازنشستگی کشوری ۱.۳ همت، از شرکت ذوب‌آهن ۱.۸ همت و...، مطالباتی داریم.

وی ادامه داد: ظرفیتی که در شرکت آتیه سازان حافظ وجود دارد، باید مورد توجه صندوق‌های بازنشستگی قرار بگیرد؛ چون ما فقط در حوزه درمان خدمات ارائه می دهیم و دنبال سودآوری نیستیم.

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ اظهار داشت: شما کدام شرکت را سراغ دارید که جمعیت ۵.۵ میلیون نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را سال‌های سال پوشش بدهد. اما، این ظرفیت در شرکت آتیه سازان حافظ وجود دارد.

وی افزود: نرخ اعلامی ما برای پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، ۷۲۰ هزار تومان(بسته یک) است؛ در حالی که هزینه‌های درمان بسیار بالا است.

به گفته مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، سهم پرداختی بیمه شده بابت بسته یک، ۴۷۰ هزار تومان است و ۲۵۰ هزار تومان را سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کند.

رنجبران ادامه داد: بسته دو شرکت آتیه سازان حافظ، بدون سقف است.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی از قرارداد قدیم تا تیرماه ۱۴۰۴ را پرداخت کرده است. اما در قرارداد جدید، تا پایان اسفند را پرداخت کرده اند.‌

رنجبران ادامه داد: از قرارداد قدیم، دو ماه باقی مانده و از قرارداد جدید، یک ماه و نیم باقی مانده است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی، ۹ ماه حق خودش را به شرکت آتیه سازان حافظ پرداخت نکرده است.

به گفته رنجبران، هزینه بیمه تکمیلی درمان شرکت آتیه سازان حافظ بایت بسته دو که بدون سقف است، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر است که ۲۵۰ هزار تومان آن را بیمه تأمین اجتماعی می‌دهد.

وی افزود: شرکت آتیه سازان حافظ، دنبال مراکز و موسسات قوی تر است که خدمات با کیفیت تری به افراد تحت پوشش ارائه بدهد.