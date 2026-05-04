یادداشت مهمان- فرهاد خسروانی عضو مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی: در روزهایی که فضای کشور آمیخته‌ای از نگرانی و امید است و جامعه در میانه فشاری ممتد و تهدیدهای آشکار و پنهان دشمن ایستاده، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید نه صرفاً خبرها و تحلیل‌ها، بلکه صحنه‌ای زنده از حضور مردم در متن شهر است؛ حضوری آرام اما پرمعنا که زیر سایه پرچم ایران، معنای تازه‌ای از همبستگی را روایت می‌کند.

این شب‌ها در تهران و بسیاری از شهرهای کشور، با فرارسیدن تاریکی، خیابان‌ها تنها مسیر عبور و مرور نیستند؛ به صحنه‌ای برای تجدید عهد جمعی بدل می‌شوند. از شمال تا جنوب پایتخت و از شرق تا غرب آن، صدایی واحد در فضا می‌پیچد: «ایران». نامی که وقتی همزمان و همدلانه بر زبان هزاران نفر جاری می‌شود، دیگر یک واژه نیست؛ نشانه‌ای از هویت مشترک و خاطره‌ای جمعی است که مردم را به هم پیوند می‌دهد و در برابر نگاه دشمن، تصویری از انسجام ملی به نمایش می‌گذارد.

پرچم سه‌رنگ ایران که بر دوش جوانان، در دستان کودکان و بر گردن سالمندان دیده می‌شود، در این شب‌ها صرفاً یک نماد رسمی نیست؛ بازتابی از احساسی مشترک است. احساسی که می‌گوید در لحظه‌های دشوار و زیر فشار تهدیدها، تکیه‌گاه اصلی هر سرزمین، مردم آن هستند. همین سرمایه اجتماعی است که تاب‌آوری ملی را معنا می‌بخشد و از دل نگرانی‌ها، امید می‌سازد.

در میان جمعیت، چهره‌ها روایت‌های گوناگونی دارند اما مقصدشان یکی است. پیرمردی که با شال سه‌رنگ به واکر خود تکیه داده، می‌گوید هر شب می‌آید تا نام ایران را از زبان مردمش بشنود و جان تازه بگیرد. مادری که دست دختر نوجوانش را گرفته، از خیابان‌هایی می‌گوید که روزی شاهد رشدشان بوده و امروز شاهد ایستادگی‌شان است. کودکی که پرچم بر صورتش نقاشی شده، با سادگی پاسخ می‌دهد: «هویتم؛ وطنم.»

این صحنه‌ها نشان می‌دهد همبستگی الزاماً در شعارهای بلند خلاصه نمی‌شود؛ گاه در همین کنار هم ایستادن‌های ساده و تکرار یک نام مشترک معنا پیدا می‌کند. در این شب‌ها کمتر نشانی از مرزبندی‌های معمول اجتماعی دیده می‌شود. تفاوت‌ها رنگ می‌بازند و آنچه برجسته می‌شود، تعلقی فراگیر به نام ایران است؛ تعلقی که پیام روشنش برای هر دشمنی، «یکپارچگی» است.

حضور شبانه مردم پیامی صریح دارد: جامعه‌ای که مسئولیت جمعی را جدی بگیرد، از تلاطم‌ها و فشارهای بیرونی عبور می‌کند. قدرت در تعهد نهفته است؛ در این‌که هر فرد، سهم خود را حتی کوچک هم باشد در حفظ آرامش، امید و انسجام اجتماعی ایفا کند. این تعهدهای به ظاهر ساده، در کنار هم، سازه‌ای بزرگ از پایداری در برابر دشمن می‌سازند.

شاید مهم‌ترین دستاورد این روزها نه صرفاً ایستادگی در برابر دشمن، بلکه تجربه‌ای عمیق از بلوغ اجتماعی باشد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد می‌توان در دل فشارها نیز کنار هم ماند و به جای واگرایی، همگرایی را انتخاب کرد. پرچم، حضور و همبستگی در کنار هم سه‌گانه‌ای ساخته‌اند که روح ایران را روشن نگه داشته و به دشمن یادآوری می‌کند که این سرزمین، پشتوانه‌ای به نام مردم دارد.

در نهایت، آنچه در حافظه این شب‌ها باقی خواهد ماند، تصویر مردمی است که خیابان را به خانه امید تبدیل کردند؛ مردمی که با صدایی واحد نشان دادند سرمایه اصلی این سرزمین در پیوند دل‌ها و در ایمان مشترک به نام ایران نهفته است.