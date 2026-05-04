تاکید استاندار بوشهر بر ضرورت تسریع در روند مولدسازی املاک مازاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تکالیف مقرر در مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و به منظور استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های مازاد دولت به منظور تامین منابع مالی لازم برای پروژه‌های اولویت‌دار استانی، دومین جلسه کارگروه مولدسازی دارایی های مازاد دستگاه های اجرایی استان در سال جاری به ریاست دکتر زارع استاندار بوشهر و با حضور اعضا و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شد.

ارسلان زارع استاندار بوشهر در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در روند مولدسازی املاک مازاد استان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی که تامین منابع مالی برای پروژه‌های پیشران استان در اولویت است، ضرورت دارد، تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و در راستای سیاست‌های دولت در تحقق اهداف مولدسازی و استفاده از این ظرفیت قانونی برای توسعه استان اهتمام ویژه داشته باشند.

رسول زارعی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیرکارگروه مولد سازی نیز در این جلسه، گزارش کاملی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان و عملکرد کارگروه استانی ارائه کرد.

در پایان تعدادی از اموال مازاد معرفی شده، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع روند اجرایی اتخاذ شد.