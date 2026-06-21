به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.

وی افزود: در شرایطی که بخشی از اموال و دارایی‌های دولتی به صورت راکد یا کم‌بازده باقی مانده‌اند، مولدسازی این فرصت را فراهم می‌کند که این سرمایه‌ها به منابعی ارزش‌آفرین و محرک توسعه تبدیل شوند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: از مهم‌ترین مزایای مولدسازی می‌توان به تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی بدون ایجاد بدهی جدید، تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، کاهش هزینه‌های نگهداری اموال بلااستفاده و افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی اشاره کرد. همچنین این رویکرد زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بویژه پروژه‌های مورد مطالبه مردم، جزو اولویت‌های استان است و در این مسیر نهایت توان خود را به کار گرفته‌ایم.

استاندار بوشهر تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی و نیاز پروژه‌های عمرانی به تأمین اعتبار، باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشیم که مولدسازی یکی از مهم‌ترین راهکارهاست.

شناسایی دقیق املاک و دارایی‌هایی با قابلیت مولدسازی

استاندار بوشهر یادآور شد: استفاده بهتر و موثرتر از اموال و دارایی‌های کم‌بازده دولتی، در توسعه و پیشرفت استان بسیار اثربخش است و باید این روند شتاب پیدا کند.

زارع با تأکید بر تسریع در انجام عملیات مولدسازی خاطر نشان کرد: شناسایی دقیق املاک و دارایی‌هایی که قابلیت مولدسازی دارند باید مورد تاکید قرار گیرد و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: با تسریع در مولدسازی، ضمن تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اولویت‌دار، گامی در راستای رضایتمندی مردم و ارتقای سطح رفاه جامعه برداشته می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر مدیران نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در حوزه مولدسازی پرداختند.