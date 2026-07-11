استاندار بوشهر: مولدسازی از راهکارهای مهم برای تامین منابع مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های مازاد دولت در استان بوشهر با تقدیر از حضور باشکوه و آگاهانه مردم در آیینهای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: لازم میدانم از تلاشها و همکاریهای سپاه امام صادق (ع) استان، دستگاههای اجرایی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجتمع گاز پارس جنوبی، فرمانداریها، شهرداریها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، امدادی، خدماتی، اتاق بازرگانی، هیأتهای مذهبی، موکب داران، سمنها، اصحاب رسانه و تمامی عوامل اجرایی در برگزاری مطلوب این برنامهها، صمیمانه تشکر کنم.
وی افزود: مردم استان بوشهر، علاوه بر حضور در مراسم مختلف تشییع در تهران، قم و مشهد، در آیینهایی که در مساجد و حسینیههای شهرها و روستاهای استان نیز برگزار شد، حضوری باشکوه داشتند که شایسته تقدیر است.
زارع یادآور شد: این حضور گسترده نشان دهنده وحدت و انسجام و وفاق ملی و همچنین تعلق خاطر مردم عزیز نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی و قدردانی و قدرشناسی از رهبر شهید بود.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات جلسه اظهار کرد: بدون تردید، مولدسازی از راهکارهای مهم برای تامین منابع مالی پروژههای نیمهتمام است و از مدیران انتظار داریم در اجرای دقیق این مصوبات اهتمام جدی داشته باشند.
زارع گفت: افزایش بهرهوری داراییهای عمومی و تکمیل پروژههای نیمهتمام شاخص بدون برجای گذاشتن بدهی از اهداف اجرای طرح مولدسازی است که مدیران باید نظارت دقیقی بر حسن اجرای طرحها داشته باشند.
معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره روند مولدسازی داراییهای مازاد دولتی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان مطرح کردند.
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