۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

کاپیتان یک نفتکش: عبور از تنگه هرمز بدون مجوز امکان‌پذیر نیست 

کاپیتان یک نفتکش که در آب های خلیج فارس حضور دارد، می‌گوید که هیچ کشتی بدون ارائه تضمین و مجوز لازم، قادر به عبور از تنگه هرمز نیست. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رامان کاپور کاپیتان یک نفتکش که در نتیجه بحران تنگه هرمز در خلیج فارس گرفتار شده، در گفتگو با الجزیره تصریح کرد که به نظر نمی‌رسد هیچ کشتی‌ حاضر باشد در شرایط کنونی از تنگه هرمز عبور کند.

وی افزود: هیچ کشتی‌ای نمی‌خواهد شجاعت خود را نشان دهد و از تنگه هرمز عبور کند، مگر اینکه به طور رسمی اعلام شود که تردد آن در تنگه هرمز مجاز است». کاپیتان این کشتی خاطرنشان کرد که این موضوع شامل تضمین از سوی طرف ایرانی مبنی بر پاکسازی مین‌های دریایی نیز می‌شود.

بر اساس اعلام الجزیره، تخمین زده می‌شود حدود ۲۰ هزار دریانورد در آن سوی تنگه هرمز سرگردان مانده‌اند و به دلیل جنگ جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران و واکنش ایران در بستن تنگه هرمز، قادر به عبور از این تنگه نیستند. کاپور در این رابطه گفت که همه کشتی‌ها منتظر اخبار نوید بخش هستند، اما دریافت مجوز عبور از سوی دولت‌های مربوطه و شرکت‌های دریانوردی به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

