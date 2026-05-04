به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاون آموزشی این وزارتخانه به مناسبت روز معلم و استاد و دهه سرآمدی آموزشی با حضور در منزل شهید دکتر شمقدری استاد دانشگاه علم و صنعت با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار در حالی انجام شد که شهید شمقدری در جریان حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و فقدان او جامعه دانشگاهی کشور را در اندوه فرو برد.
در این دیدار همسر شهید با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و علمی این استاد دانشگاه از روحیه مسئولیتپذیر و دسترسپذیری او برای دانشجویان سخن گفت و اظهار کرد: شهید شمقدری هیچگاه ارتباط خود را با دانشجویان محدود نمیکرد و همواره پاسخگوی آنان بود.
وی با بیان اینکه این استاد دلسوز ساعتهای طولانی برای راهنمایی دانشجویان وقت میگذاشت، افزود: حتی در مواردی تا نماز صبح با دانشجویان برای آمادگی جلسات دفاع گفت وگو و همراهی میکرد.
وزیر علوم نیز در این دیدار با تجلیل از شخصیت علمی و معنوی این استاد شهید، تاکید کرد: پیشرفت دانشگاههای کشور مرهون ایمان و مجاهدت افرادی همچون دکتر شمقدری است.
وی افزود: او تنها یک معلم دانشگاه نبود، بلکه معلم ایمان و زندگی بود و این ویژگی جایگاه او را در میان دانشجویان و همکارانش متمایز میکرد.
سیمایی با اشاره به نسبت میان علم و ایمان تصریح کرد: حقیقت آن است که علم زمانی که با ایمان و اعتقاد همراه میشود ضریب نفوذ و اثرگذاری آن چند برابر خواهد شد. اگر فعالیت علمی از ارزشها جدا باشد، عمق و ماندگاری خود را از دست میدهد اما کسانی مانند شهید شمقدری علم را در مسیر ارزشها و باورهای الهی به کار گرفتند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: زندگی علمی این شهید، صرفاً یک مسیر حرفهای نبود، بلکه تلاشی در راه خداوند به شمار میرفت؛ بهگونهای که حضور او در دانشگاه و فعالیتهای پژوهشیاش جلوهای از عبادت و خدمت خالصانه بود.
