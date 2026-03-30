تماس تلفنی وزیر علوم با همسر ۲ شهید دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در تماس‌های تلفنی جداگانه با خانواده‌های شهید سعید شمقدری، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و شهید احمد بهره‌ور، کارمند دانشگاه صنعتی سهند تبریز ضمن ابراز همدردی، شهادت مظلومانه این دو عضو خانواده دانشگاهی کشور را تسلیت گفت.

وزیر علوم در گفت‌وگو با همسر شهید شمقدری و همچنین خانواده مرحوم بهره‌ور، با اشاره به خدمات و تلاش‌های ارزشمند این دو عضو جامعه دانشگاهی، فقدان آنان را ضایعه‌ای برای دانشگاه و نظام آموزش عالی کشور دانست و همچنان تاکید کرد شهادت این افراد درخت دانش را در کشور تنومندتر کرده و اراده دانشگاهیان را در پیشرفت علمی تقویت می‌کند.

دکتر سیمایی در این تماس‌ها ضمن ابراز تأسف از این ضایعه، برای خانواده‌های داغدار صبر و آرامش مسئلت کرد و یاد و خاطره این دو عضو خدوم دانشگاهی را گرامی داشت.