اعطای «رتبه استادی» به دکتر شهید سعید شمقدری

مرتضی اسمعیلی در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به اعطای «رتبه استادی» به دکتر شهید شمقدری دانشیار دانشگاه علم و صنعت گفت: رتبه علمی استاد شهید ما ، دانشیار بود، طبق قوانین، هر استادی که در مراحل پایین‌تر در مرتبه‌ای پایین‌تر شهید می‌شود، یک مرتبه بالاتر از مزایای آن مرحله بهره‌مند می‌شود. بدین‌صورت، رتبه استادی به ایشان اعطا شد و عملاً استاد شهید ما همچنان در حالت اشتغال و حضور است، یعنی همانند فرد زنده با ایشان برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین، پایه‌های سنواتی و افزایش سنواتی تا زمانی که ۳۰ سال خدمت ایشان تکمیل شود، برای ایشان لحاظ شده است و رتبه استادی نیز به صورت افتخاری به ایشان اهدا شد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و صنعت همچنین افزود: ساختمان خانواده دکتر شمقدری که به درجه رفیع شهادت نائل شدند، در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به دانشگاه علم و صنعت به طور کلی تخریب شد. این ساختمان پنج‌طبقه، که تقریبا از وسط نصف شده بود، هدفمندانه اتاقی که در آن دکتر و فرزندانشان حضور داشتند، از بین برد. خوشبختانه همسر شهید در زمان حادثه در اتاق حضور نداشت و الحمدالله زنده است. یکی از دختران ایشان نیز ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده و در کنار خانواده زندگی می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین همسر شهید تنها شده و هیچ مأمنی جز مراجعه به منزل دخترشان نداشت ، هیئت رئیسه دانشگاه پس از بررسی وضعیت، مصوب کرد که وام قرض‌الحسنه به ارزش یک میلیارد تومان با تنفس یک‌ساله در اختیار همسر شهید قرار گیرد تا ایشان بتوانند مشکلات مسکن خود را حل کنند.

به گزارش مهر، در پی بمباران مناطق مسکونی چیذر تهران توسط آمریکا و اسرائیل، دکتر سعید شمقدری، دانشیار گروه کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، به همراه دختر و پسرش به شهادت رسید.