توقیف ۵۴ خودروی شوتی در ۴۸ ساعت گذشته در کهگیلویه و بویراحمد  

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دانایار اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته با تلاش و حضور مؤثر کارکنان پلیس راه در محورهای مختلف استان، تعداد ۵۴ دستگاه خودروی شوتی که دارای تغییر وضعیت، حرکات مخاطرهآمیز و ایجاد صدای ناهنجار از طریق اگزوز بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
وی با بیان اینکه برخورد با تخلفات حادثهساز از اولویتهای پلیس راه است، افزود: در همین مدت همچنین ۱۲۵ دستگاه خودروی متخلف دیگر بهصورت ساعتی توقیف و با رانندگان آنها برابر مقررات برخورد قانونی شد.
سرهنگ دانایار تأکید کرد: طرحهای کنترلی پلیس راه با هدف افزایش ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و برخورد با تخلفات پرخطر بهصورت مستمر در محورهای مواصلاتی استان اجرا میشود.
