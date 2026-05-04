۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور؛ ترافیک روان در شمال کشور

جانشین پلیس راه فراجا از روان بودن تردد در محورهای اصلی منتهی به استان‌های شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر در محورهای اصلی منتهی به استان‌های شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه و محور قزوین رشت، با وجود افزایش حجم تردد، جریان عبور و مرور به‌صورت روان و بدون گره ترافیکی در حال انجام است.

وی با اشاره به محورهای دارای انسداد افزود: محور قدیم بستان‌آباد میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه به‌دلیل ملاحظات ایمنی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل محور قره‌چمن کوهسالار علیا سه‌راهی ترکمانچای راه روستایی چپقلو میانه و همچنین مسیر قره‌چمن راه فرعی هشترود میانه انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: محور پاتاوه دهدشت به‌عنوان محور غیرشریانی همچنان مسدود است. همچنین محورهای کوهستانی گنجنامه تویسرکان، سروآباد پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت پادنا در هر دو مسیر رفت و برگشت و محور وازک بلده نیز به‌دلیل شرایط فصلی، محدودیت‌های جوی و ملاحظات ایمنی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: مسافران پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شده و با مدیریت زمان سفر، از بروز مشکلات ترافیکی و حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

