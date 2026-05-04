آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور؛ ترافیک روان در شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر در محورهای اصلی منتهی به استانهای شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه و محور قزوین رشت، با وجود افزایش حجم تردد، جریان عبور و مرور بهصورت روان و بدون گره ترافیکی در حال انجام است.
وی با اشاره به محورهای دارای انسداد افزود: محور قدیم بستانآباد میانه در محدوده قرهچمن تا میانه بهدلیل ملاحظات ایمنی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل محور قرهچمن کوهسالار علیا سهراهی ترکمانچای راه روستایی چپقلو میانه و همچنین مسیر قرهچمن راه فرعی هشترود میانه انجام میشود.
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: محور پاتاوه دهدشت بهعنوان محور غیرشریانی همچنان مسدود است. همچنین محورهای کوهستانی گنجنامه تویسرکان، سروآباد پاوه (گردنه تته)، سیسخت پادنا در هر دو مسیر رفت و برگشت و محور وازک بلده نیز بهدلیل شرایط فصلی، محدودیتهای جوی و ملاحظات ایمنی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: مسافران پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جادهها مطلع شده و با مدیریت زمان سفر، از بروز مشکلات ترافیکی و حوادث احتمالی پیشگیری کنند.
