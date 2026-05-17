۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

ایران دارای ۸۶۰۰ گونه گیاهی مرتعی است

مدیرکل دفتر امور مراتع با بیان این که مراتع کشور دارای بیش از ۸۶۰۰ گونه گیاهی ارزشمند است، گفت: این گونه‌های گیاهی جزو ذخایر ژنتیکی ایران بوده و حفاظت از این تنوع زیستی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین‌پور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به مناسبت روز ملی مرتع و مرتعداری گفت: امسال آیین نکوداشت روز ملی مرتع و مرتع داری، نماد همبستگی ملی جوامع محلی در جای جای مراتع کشور است.

وی ضمن تبریک روز ملی مرتع و مرتعداری در سال بین‌المللی مرتع، به ارزش‌ها و کارکردهای مراتع از جنبه‌های مختلف زیستی و اقتصادی اشاره و بر ضرورت آگاهی‌بخشی بیش از پیش نسبت به زیست بوم ارزشمند مراتع کشور و توجه بیشتر به حفاظت از این ثروت ملی تاکید کرد.

وی با بیان این که مراتع کشور دارای بیش از ۸۶۰۰ گونه گیاهی ارزشمند است، اظهار کرد: این گونه‌های گیاهی جزو ذخایر ژنتیکی ایران هستند و حفاظت از این تنوع زیستی در طرح‌های مرتعداری پیش‌بینی شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آیین بزرگداشت روز ملی مرتع با محوریت انجمن‌های صنفی مرتعداران و مشارکت دستگاه‌های متولی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان امور عشایر و همراهی سایر ارگان‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی از ۲۳ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۸ اردیبهشت ماه در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور در عرصه سبز مراتع برگزار می‌شود.

حسین‌پور در همین حال مرتعداران را سرمایه اجتماعی منابع طبیعی خواند و گفت: مرتعداران بر اساس ممیزی مراتع در قالب ۴۵ هزار سامان عرفی با ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز به امر محافظت، احیا و بهره‌برداری از مراتع مبادرت و نقش مهمی را در تامین گوشت، فرآورده‌های دامی و دیگر تولیدات مرتعی ایفا می‌کنند.

