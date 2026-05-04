اعلام زمان حراج ۱۴۴ شمش طلا؛ جزئیات شرایط خرید و کارمزد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلا، زمان برگزاری یکصد و چهل و چهارمین حراج شمش طلا سهشنبه ۱۵ اردیبهشت تعیین شد. بر اساس اطلاعیه این مرکز، خریداران موظفاند حداکثر تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه، به ازای هر شمش، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بهعنوان وجهالضمان واریز کنند.
این حراج همانند دورههای گذشته در دو بخش خرد و عمده برگزار میشود و چهار گروه شامل فروشندگان عمده، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خردهفروشان طلای آبشده و سکوهای معاملات آنلاین، مجاز به حضور و خرید در این حراج هستند. در بخش خرد، حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش یککیلویی قابل خرید است و سقف خرید در بخش عمده نیز ۲۰ قطعه در هر هفته تعیین شده است؛ به این ترتیب هر خریدار میتواند در مجموع تا ۲۵ قطعه شمش در هفته از مرکز مبادله خریداری کند.
مرکز مبادله همچنین مدارک مورد نیاز برای متقاضیان جدید حضور در حراج را اعلام کرده که شامل نامه رسمی درخواست شرکت در حراج، کارت ملی، تعهدنامه محرمانگی، شناسه پروانه کسب و مدارک ثبتی برای اشخاص حقوقی است. بر اساس این اطلاعیه، خریداران سابق تنها در صورتی ملزم به ارائه مدارک هستند که اطلاعات پیشین آنها تغییر کرده و نیاز به اصلاح داشته باشد.
کارمزد هر معامله در این حراج برای هر طرف، ۲۰ میلیون ریال تعیین شده و معاملات بر پایه قیمت پایهای که در روز حراج اعلام میشود، بهصورت نقدی انجام خواهد شد.
طبق گزارش مرکز مبادله از عملکرد اخیر بازار، در حراج شماره ۱۴۳ که ۱۳ اردیبهشت برگزار شد، از مجموع ۱۴۹ کیلوگرم شمش عرضهشده، ۱۴۷ کیلوگرم به ارزش چهار هزار میلیارد تومان معامله شد. در این حراج، میانگین قیمت هر شمش ۲۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان ثبت گردید و حجم کل معاملات شمش از ابتدای سال تاکنون به ۲۹۵ کیلوگرم رسید.
