آخرین وضعیت احداث ایستگاهی با معماری تاریخی و «ماشین دودی»

به گزارش خبرگزاری مهر، با تقویت تیم‌های اجرایی و افزایش شیفت‌های عملیاتی از ابتدای سال، روند توسعه بخش جنوبی خط ۶ متروی تهران سرعت تازه‌ای گرفته و برنامه‌ریزی‌ها برای انجام تست گرم و آماده‌سازی ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) وارد مرحله نهایی شده است. این مرحله، به عنوان گام نخست بهره‌برداری از توسعه جنوبی خط، قرار است مسیر دسترسی شهرری به شبکه متروی پایتخت را کامل‌تر کند.

در چارچوب این برنامه، تکمیل این ایستگاه و آماده‌سازی دو ایستگاه عبوری در دستور کار قرار دارد و مسئولان ابراز امیدواری کرده‌اند که با تداوم روند فعلی، امکان استفاده شهروندان از این بخش از خط در تابستان امسال فراهم شود.

نعمت‌الله فرزان‌پور، مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به آخرین وضعیت تکمیل ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در بخش توسعه جنوبی خط ۶ مترو، گفت: بخش‌های باقی‌مانده این پروژه عمدتاً شامل برخی گالری‌های ارتباطی، سازه‌ها و فضاهای جانبی، کیوسک هوا، آسانسور، پله‌های فرار، هواسازها، سیستم‌های روشنایی و برق، اعلام و اطفای حریق، جمع‌آوری فاضلاب و برق اضطراری است که برنامه‌ریزی لازم برای خرید، تهیه، نصب و یا اجرای آن‌ها از قبل انجام شده و هم‌اکنون در حال پیگیری است.

وی افزود: قاعدتاً افزایش تعداد نیروهای اجرایی و تقویت شیفت‌های عملیاتی در ماه‌های اخیر موجب شده است زمان تکمیل سازه ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) کوتاه‌تر شود و همزمان اقدامات اجرایی مربوط به دو ایستگاه عبوری پیش از این ایستگاه نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با تأکید بر تلاش برای هماهنگی مراحل پایانی پروژه تصریح کرد: حداکثر تلاش صورت می‌پذیرد تا فاصله زمانی بین انجام تست گرم مسیر و زمان تکمیل ایستگاه میدان حرم و راه‌اندازی آن به یکدیگر نزدیک باشد، به نحوی که این ایستگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار شهروندان تهرانی، به‌ویژه اهالی شهرری، قرار گیرد.

فرزان‌پور در ادامه با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های عبوری این مسیر گفت: دو ایستگاه عبوری نیز در آینده به طور قطع فعال شده و وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد. این ایستگاه‌ها با عناوین «ایستگاه صفائیه» و «ایستگاه ابن‌بابویه» تعریف شده‌اند و هر یک برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل و افتتاح دارند.

وی با اشاره به موقعیت مکانی ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اظهار کرد: با توجه به قرارگیری این ایستگاه در مجاورت یکی از مهم‌ترین اماکن زیارتی جنوب تهران، مسافرپذیری قابل توجهی برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ به‌ویژه در روزهای خاص سال، مناسبت‌های تقویمی و ایام اعیاد که حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) میزبان شمار زیادی از زائران است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به ایستگاه‌های تبادلی خط ۶ مترو تهران با خطوط یک، دو، سه، چهار و هفت و همچنین حجم بالای تقاضای سفر از شهرری به سایر نقاط پایتخت و بالعکس، این ایستگاه به طور طبیعی جزو ایستگاه‌های پرتردد خواهد بود و نقش مؤثری در ساماندهی بار ترافیکی معابر پیرامونی ایفا خواهد کرد.

فرزان‌پور همچنین به ویژگی‌های معماری این ایستگاه اشاره کرد و گفت: مفهوم طراحی ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگرفته از تاریخچه راه‌اندازی نخستین مسیر راه‌آهن ریلی درون‌شهری تهران است؛ مسیری که با حرکت «ماشین دودی» از شهرری تا میدان قیام شناخته می‌شود. بر همین اساس، معماری ایستگاه و مبلمان در نظر گرفته‌شده برای کیوسک ورودی و فضاهای داخلی آن، تداعی‌کننده همان حال‌وهوای تاریخی است.

وی در پایان با تشریح برنامه‌های آتی توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران گفت: برنامه آینده این پروژه معطوف به تکمیل و راه‌اندازی دو ایستگاه عبوری بین ایستگاه‌های دولت‌آباد و میدان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است و در ادامه، احداث ایستگاه طراحی‌شده در ضلع شرقی حرم مطهر با عنوان «ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)» نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.