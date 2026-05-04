  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

انسداد ۸ راه دسترسی غیرمجاز در محور بروجن– گندمان

انسداد ۸ راه دسترسی غیرمجاز در محور بروجن– گندمان

شهرکرد-به منظور ارتقاء ایمنی محور مواصلاتی، انسداد هشت راه دسترسی غیرمجاز در محور بروجن– گندمان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی ضربتی و با هدف ارتقای امنیت در یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری، عملیات مسدودسازی راه‌های غیرمجاز و بریدگی‌های ناایمن در محور بروجن- گندمان به اجرا درآمد.

عوامل اداره راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای شهرستان بروجن، با شناسایی ۸ دسترسی غیرمجاز و خطرناک در بین دو باند رفت و برگشت، با استفاده از ماشین‌آلات سنگین (گریدر) اقدام به بستن این مسیر کردند.

دسترسی‌های غیرمجاز و بریدگی‌های خودسرانه، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز تصادفات شاخ ‌به‌ شاخ و واژگونی خودروها هستند.

این نقاط به دلیل عدم رعایت استانداردها و نبود شعاع دید کافی، جان رانندگان را به خطر می‌اندازند.

کد مطلب 6819486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها