انسداد ۸ راه دسترسی غیرمجاز در محور بروجن– گندمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی ضربتی و با هدف ارتقای امنیت در یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری، عملیات مسدودسازی راههای غیرمجاز و بریدگیهای ناایمن در محور بروجن- گندمان به اجرا درآمد.
عوامل اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بروجن، با شناسایی ۸ دسترسی غیرمجاز و خطرناک در بین دو باند رفت و برگشت، با استفاده از ماشینآلات سنگین (گریدر) اقدام به بستن این مسیر کردند.
دسترسیهای غیرمجاز و بریدگیهای خودسرانه، یکی از اصلیترین عوامل بروز تصادفات شاخ به شاخ و واژگونی خودروها هستند.
این نقاط به دلیل عدم رعایت استانداردها و نبود شعاع دید کافی، جان رانندگان را به خطر میاندازند.
