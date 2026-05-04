سرعت غیرمجاز، عامل مرگ دو سرنشین پژو ۲۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل احسان‌پور، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف مرگبار با ۲ نفر کشته در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: عدم‌ توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه کماکان یکی از دلایل اصلی تصادفات بزرگراهی در پایتخت است.

سرهنگ احسانپور در خصوص این حادثه مرگبار که در ساعت ۰۳:۰۳ بامداد در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید لشگری، بعد از بزرگراه شهید ستاری، مقابل کوی بیمه بوقوع پیوست گفت: در این سانحه، راننده یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از لاین ۲ بزرگراه از مسیر خود منحرف شده و به شدت با پایه‌ی پل عابر پیاده برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در اثر این اتفاق راننده سواری پژو ۲۰۷ (آقایی ۲۱ ساله) و سرنشین آن (آقایی ۲۳ ساله) به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگی با سرعت غیر مجاز یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات مرگبار است. با افزایش سرعت، توانایی کنترل وسیله نقلیه به ‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و در مواقع بحرانی، راننده فرصت واکنش مناسب را از دست می‌دهد. علت این تصادف دلخراش نیز عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از جانب راننده بوده بنابراین از تمام رانندگان عزیز تقاضا داریم که با سرعت مطمئنه در معابر شهری و بزرگراهی حرکت کنند تا بتوانند در هنگام مواجهه با خطر توانایی کنترل وسیله نقلیه خود را داشته باشند تا شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری در سطح شهر نباشیم.