احداث موزه ملی کودکان میناب و تولید اپلیکیشن «دوست شهید من»

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وچهارمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اعضای شورا در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نخبگان و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: انتظار ما از مجموعه نخبگان کشور این است که در این مقطع مهم، با نگاه ملی و مسئولانه در کنار دولت و مردم قرار گیرند.

وی با بیان اینکه چالش‌های پساجنگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه است، افزود: در سطح دولت، مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های پساجنگ مورد بررسی قرار گرفته و اکنون دو محور اساسی در دستور کار قرار دارد؛ نخست، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها و دستاوردهای حاصل از مقاومت ملی و دوم، مدیریت و کنترل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پساجنگ.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی تصریح کرد: همبستگی اجتماعی شکل‌گرفته در دوران جنگ، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و باید با تدبیر، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری منسجم، این سرمایه ملی را تقویت و تثبیت کرد.

وی ادامه داد: ارتقای آرامش روانی جامعه و تقویت امید اجتماعی از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه جدی و هماهنگی همه بخش‌هاست.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت تقویت انسجام و ارتباط مؤثر با مردم تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، گفت‌وگوی مستمر با جامعه و تبیین مسائل، یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی مؤثر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تشکیل «ستاد ملی شهدای میناب» خبر داد و اظهار داشت: برای این ستاد، ۲۰ محور اقدام فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پیش‌بینی شده تا روایت مقاومت، ایثار و مظلومیت کودکان شهید میناب در حافظه تاریخی کشور ماندگار شود.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: طراحی محتوای آموزشی مرتبط با جنگ و حوادث میناب برای کتاب‌های درسی، تولید اپلیکیشن «دوست شهید من» ویژه دانش‌آموزان و همچنین تاسیس موزه ملی کودکان میناب از جمله برنامه‌های در حال پیگیری است.

وی با اشاره به آغاز مطالعات تخصصی برای احداث این موزه گفت: محل موزه مشخص شده و تیم‌های کارشناسی مطالعات لازم را آغاز کرده‌اند. همچنین مقرر شده است در طراحی محیطی و محتوایی مجموعه، روایت فرهنگی و انسانی این واقعه با رویکردی ماندگار بازنمایی شود.

صالحی‌امیری در پایان خاطرنشان کرد: در گفت‌وگو و هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان استانی، روند تأمین امکانات و پیشبرد اقدامات اجرایی این طرح ملی در دستور کار قرار گرفته است.