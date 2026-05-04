تشدید نظارت بر بازار دماوند؛ پلمب ۱۱ واحد صنفی در دو ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فضلعلی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از تشدید طرحهای نظارتی در سطح بازار این شهرستان خبر داد.
به گفته آقای فضلعلی، از ابتدای ماه رمضان تاکنون، با استفاده از ظرفیت ۱۰ بازرس فعال، بیش از سه هزار و ۹۴۷ فقره بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته است.
او افزود که در دو ماه گذشته، تیمهای بازرسی متشکل از ۱۰ بازرس در مناطق مختلف دماوند مستقر بودهاند و طی این مدت، ۱۰۷ گشت مشترک نیز با همراهی سایر دستگاههای عضو کارگروه تنظیم بازار انجام شده است.
رئیس اداره صمت دماوند تصریح کرد که حاصل این بازرسیها، تشکیل ۳۷۶ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۴۸۴ هزار ریال بوده که برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است. همچنین با دستور دادستانهای دماوند و رودهن، ۱۱ واحد صنفی متخلف در این مدت پلمب شدهاند.
فضلعلی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی، از جمله اقلام خوراکی و شوینده، گفت که بخشی از این تغییرات ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه در صنعت بستهبندی است. با این حال، او تأکید کرد که مبنای نظارت بازرسان، قیمت درجشده بر روی کالا است و هیچ واحد صنفی مجاز به فروش بیش از آن نیست.
او هشدار داد که مخدوش کردن یا حذف قیمت مصرفکننده بر روی کالا، تخلف محسوب میشود و در صورت مشاهده، ضمن برخورد قاطع، با هماهنگی مقام قضایی نسبت به پلمب واحد مربوطه اقدام خواهد شد.
رئیس اداره صمت دماوند در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت، عرضه کالای نامرغوب یا فقدان پروانه کسب معتبر، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا تماس با بازرسان اتاق اصناف و اداره صمت دماوند گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
