تشکیل کمیته مشترک نظارت بر بازار در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی در این باره گفت: وظیفه اصلی این مرجع رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام است ولی با توجه به مطالبه عمومی و لزوم صیانت از حقوق مصرف کنندگان، کمیته مشترک نظارت بر بازار با هدف: پایش حداکثری و مستمر نظام توزیع کالاهای اساسی، پیشگیری از ناپایداری بازار و بروز تخلفات احتمالی، برخورد با پدید شوم احتکار، گرانفروشی و هرگونه سوء استفاده در شرایط کنونی تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در این اقدام مشترک از شرکت های بزرگ، واحدهای تجاری، فروشگاه های زنجیره ای، انبارها و بنکداری ها، سردخانه ها، داروخانه ها، کشتارگاه های مرغ و گوشت، مجتمع های رفاهی، میادین میوه و تره بار تا خرده فروشی ها بازرسی و بر نحوه عرضه کالا و دسترسی آسان مردم به اقلام اساسی و دیگر نیازهای ضروری نظارت خواهد شد.

رزاقی گفت: تضمین ثبات بازار هدف اصلی این طرح است به همین منظور در راستای برخورد با متخلفانی که از شرایط موجود سوء استفاده کنند با استفاده از اختیارات ویژه بدون اغماض برخورد لازم و قانونی می شود.

به گفته رزاقی شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.