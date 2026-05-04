توزیع بیش از  ۴۱۷ هزار تن کالای اساسی در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم از توزیع ۴۱۷ هزار و ۳۲۸ تن کالای اساسی در استان قزوین طی سال گذشته خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، مرغ، گوشت قرمز، شکر، شیر، خرما و سایر اقلام میان بهرهمندان توزیع شد تا ضمن تأمین نیاز خانوارها، زمینه برای تنظیم بازار و کاهش دغدغههای مصرفکنندگان فراهم شود.
حریریمقدم همچنین از نظارت مستمر بر بازار و اجرای دقیق طرحهای مرتبط با توزیع کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۹ هزار و ۹۷۴ مورد بازرسی انجام شده است.
وی عنوان کرد: در جریان این بازرسیها ۲ هزار و ۲۸۱ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر ادامه نظارتها و برخورد جدی با متخلفان تأکید کرد تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شده و این برنامهها با روال صحیح و مطلوب دنبال شود.
