عملیات پایش و مقابله با آفت ملخ در ۱۵۰۰ هکتار اراضی دامغان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح جمعه در حاشیه پایش مزارع دامغان از اجرای عملیات پایش و رصد مبارزه با کانون ملخ در مزارع و مراتع این شهرستان خبر داد و بیان کرد: هدف این این اقدام حفظ پوشش گیاهی و پیشگیری از بروز خسارت به محصولات کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات تمرکز به مبارزه با گونه های ملخ مراکشی، شکم بادمجانی و بومی- ایتالیایی است، اضافه کرد: در مرحله نخست ۲۰۰ هکتار اراضی شهرستان پاکسازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان از همکاری منابع طبیعی این شهرستان تقدیر و قدردانی کرد و افزود: با بهره گیری از روش های نوین هم اکنون این عملیات در حال انجام است.

شوکت آبادی بازه زمانی این پروژه را دهه سوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد اعلام کرد و اظهار داشت: برای پوشش حداکثری و افزایش سرعت در سطح وسیع از دستگاه های توربولاینر استفاده شده است.

وی‌ از علامت گذاری مراتع و اراضی سم پاشی شده با پرچم قرمز خبر داد و تصریح کرد: دامداران و زنبورداران برای حفظ سلامت دام و زنبور از ورود به این مناطق خودداری کنند.