اشتغال زایی ۵۰۰ نفر با بهره برداری از کارخانه بیو اتانول باشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری صبح دوشنبه در بازدید از کارخانه بیواتانول باشت اظهار کرد: این پروژه مهم که با پیگیریها و تاکیدات استاندار در حال احداث است، یکی از طرحهای کلیدی استان در حوزه سوخت سبز محسوب میشود و هماکنون ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مساحت ۱۵ هکتاری این واحد صنعتی و ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ هزار لیتر بیواتانول، بیان کرد: برای تکمیل این کارخانه، نیازمند تأمین منابع مالی برای خرید تجهیزات پایپینگ، ابزار دقیق، برق و کنترل هستیم تا بتوانیم این تجهیزات را وارد سایت کرده و عملیات نصب را آغاز کنیم.
وی با تأکید بر پتانسیل بالای اشتغالزایی این پروژه، گفت: با بهرهبرداری از این واحد صنعتی، پیشبینی میشود برای حدود ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شود که این موضوع از اولویتهای اصلی ما در توسعه استان است.
عسکری در افزود: استاندار دستورات لازم را برای پیگیری و تأمین تسهیلات بانکی ثابت صادر کردهاند و ما نیز در حال پیگیری جدی این موضوع هستیم.
وی اضافه کرد: با همکاری و پیگیریهای مستمر دستگاههای اجرایی و سرمایهگذار، این پروژه مهم صنعتی که نقش مؤثری در تأمین سوخت سبز و ایجاد اشتغال پایدار در استان ایفا خواهد کرد، در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
