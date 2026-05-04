پیشرفت کاری ۶۸ درصدی کارخانه بیواتانول باشت

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه بیواتانول باشت، با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، اظهار کرد: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، پیگیری پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری در سراسر استان در دستور کار ویژه ما قرار گرفته است و امروز نیز در شهرستان گچساران، پروژه بیوتانل را مورد بازدید و بررسی قرار دادیم.

وی با بیان اینکه پروژه بیوتانل گچساران یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری در منطقه محسوب می‌شود، افزود: این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۶۶ هزار تن الکل سوختی و ۶ هزار تن خوراک دام، خوشبختانه طبق آخرین برآوردها حدود ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این کارخانه صورت گرفته که بخش عمده آن از طریق مشارکت مردمی در بورس تأمین شده است.

وی عمده‌ترین چالش پیش روی این پروژه را تأمین منابع مالی برای ۳۲ درصد باقی‌مانده عنوان کرد و گفت: برای تکمیل این بخش، به حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار با قیمت روز نیاز است که مذاکرات برای تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی با بانک‌های تجارت، رفاه و کشاورزی و همچنین پیگیری مکانیزم‌های بورسی در حال انجام است.

رحمانی همچنین به پیگیری مصوبات سفر قبلی در خصوص تأمین زیرساخت‌های پروژه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تأمین گاز و آب در مرحله اجرا قرار دارد و در بخش برق نیز با تصویب فیدر پست گنبد و پیگیری‌های امروز از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، امیدواریم مشکل انشعابات و خط انتقال پروژه نیز در آینده نزدیک مرتفع شود.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود، بتوان در سال آینده شاهد بهره‌برداری کامل از این پروژه مهم و ارزشمند بود که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه دارد.