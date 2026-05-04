هاجر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان جشنواره سه‌روزه گل و گل‌چینی در روستای ویشته، اظهار کرد: این جشنواره را می‌توان جلوه‌ای روشن از همبستگی فرهنگی، هنری و اجتماعی مردم منطقه دانست که با حضور پرشور اقشار مختلف برگزار شد.

وی با بیان این‌که این رویداد از ۹ تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه در ویشته برگزار شد، افزود: در طول سه روز جشنواره، علاوه بر حضور گسترده اهالی روستا، شمار قابل توجهی از گردشگران و هنرمندان محلی نیز در برنامه‌ها مشارکت داشتند. برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی، چادر عشایری، ورکشاپ‌های آموزش صنایع‌دستی، اجرای آیین گلاب‌گیری و برنامه اسب‌سواری از جمله بخش‌هایی بود که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان روبه‌رو شد.

رئیس میراث‌فرهنگی نطنز به برنامه‌های آیین اختتامیه نیز اشاره کرد و گفت: در بخش پایانی جشنواره، مسابقه گل‌چینی ویژه کودکان برگزار شد و به نفرات برگزیده این مسابقه هدایایی اهدا شد. همچنین از اعضای کمیته اجرایی و غرفه‌داران برتر جشنواره با اهدای لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.

شریفی با اشاره به قرعه‌کشی سفر زیارتی مشهد مقدس در حاشیه مراسم اختتامیه، تصریح کرد: این بخش با همکاری یکی از دفاتر خدماتی شهرستان و در حضور شرکت‌کنندگان برگزار شد که در نهایت نام ده نفر به‌عنوان برنده این سفر زیارتی اعلام شد.

وی بر نقش هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد تأکید کرد و ادامه داد: جشنواره گل و گل‌چینی ویشته امسال با همکاری مؤثر فرمانداری، بخشداری، شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی نطنز برگزار شد و فرصتی جدی برای احیای آیین‌های بومی، معرفی توانمندی‌های روستا و گسترش گردشگری فرهنگی در منطقه فراهم آورد.

شریفی خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند نقش مهمی در حمایت عملی از هنرمندان محلی، تقویت اقتصاد روستا و جذب گردشگران بیشتر به منطقه نطنز ایفا کند و این رویکرد، در برنامه‌های آینده میراث‌فرهنگی شهرستان نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.