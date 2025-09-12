مادر سردار شهید حسین اجاقی به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مهرانگیز اجاقی، مادر سردار شهید حسین اجاقی از فرماندهان برجسته هشت سال دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست. پیکر این مادر شهید روز جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت در مزار باغ فردوس شهر کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
مهرانگیز اجاقی مادری بود که سالها داغ فرزند شهیدش را بر دل داشت و با صبر و استقامت، یاد و نام سردار حسین اجاقی را در میان خانواده و اهالی کرمانشاه زنده نگاه داشت. او سالها با افتخار از رشادتهای فرزندش سخن میگفت و امروز پس از عمری مجاهدت و صبوری، میهمان فرزند شهیدش شد.
سردار حسین اجاقی، متولد ۱۷ آذرماه ۱۳۴۳ در کرمانشاه، از فرماندهان گردان «حنین» و معاون عملیات گردان علیاکبر لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس حضوری مؤثر و ماندگار داشت. او در عملیاتهای متعددی از جمله در استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه و جبهههای مقابله با ضد انقلاب و منافقین حضور یافت و همواره نقش فرمانده یا معاون عملیات را ایفا کرد.
از نکات برجسته زندگی این شهید والامقام، عشق و شوق بیپایان او به شهادت بود؛ بهگونهای که در مراسم عقد خود نیز به جای لباس دامادی، لباس رزم و سپاهی بر تن کرد. دوستان و همرزمانش روایت میکنند که او همواره با قلبی مملو از ایمان و روحیهای جهادی در جبههها حضور داشت و شهادت را اوج آرزوهای خود میدانست.
سردار اجاقی سرانجام در شب شانزدهم تیرماه سال ۱۳۶۵ و در جریان عملیات کربلای یک، که برای آزادسازی شهر مهران طراحی شده بود، در ارتفاعات قلاویز به شهادت رسید. او در آن عملیات به عنوان معاون فرمانده گردان علیاکبر (ع) لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) ایفای نقش میکرد و خون پاکش بر قلههای آزادگی جاری شد.
اکنون، پس از سالها، مادر صبور این شهید نیز به فرزند شهیدش پیوست و یاد و نام هر دو در تاریخ این دیار ماندگار خواهد ماند. مراسم تشییع او فرصتی دوباره برای تجدید بیعت مردم شهیدپرور کرمانشاه با آرمانهای شهداست.
نظر شما