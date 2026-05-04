مازندران میزبان پیکر مطهر ۳ شهید گمنام دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت دهمین سالگرد شهادت شهدای عملیات خانطومان، استان مازندران میزبان پیکرهای مطهر سه شهید گمنام دفاع مقدس میشود.
وی افزود: این برنامه با هدف تجلیل از ایثارگریهای بیهمتا در جریان تجمعات شهرستانی و با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
این مسئول اضافه کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، پیکرهای مطهر این سه شهید امروز ساعت ۱۶ وارد استان شده و در منطقه «پل سفید» مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
سرهنگ سلامی ادامه داد: پس از مراسم استقبال، پیکر مطهر یکی از شهدا در شهرستان سوادکوه باقی میماند و دو پیکر دیگر به سمت شرق و غرب استان اعزام میشوند تا در برنامههای شهرستانی و تجمعات مردمی حضور یابند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران همچنین تاکید کرد: مراسم اصلی در مرکز استان، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۲۰ در میدان امام حسین (ع) برگزار خواهد شد که در آن تجمع مردمی برای بزرگداشت این شهدای گمنام سازماندهی شده است.
سرهنگ سلامی گفت: استان مازندران در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در جریان نبرد خونین کربلای «خانطومان» در سوریه، ۱۶ شهید والامقام به نامهای «علی جمشیدی»، «سعید کمالی کفراتی»، «محمد بلباسی»، «رحیم کابلی»، «حسین مشتاقی»، «حسن رجاییفر»، «بهمن قنبری»، «سید سجاد خلیلی»، «حسین بواس»، «محمدتقی سالخورده»، «محمود رادمهر»، «رضا حاجیزاده»، «سید رضا طاهر»، «سید جواد اسدی»، «علیرضا بریری» و «علی عابدینی» را در راه دفاع از حرم حضرت زینب (س) تقدیم کرد. از این پس، ماه اردیبهشت در این استان به عنوان «اردیبهشت مقاومت» یاد میشود.
