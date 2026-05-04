به گزارش خبرنگار مهر، آقامعلی سلطانی،پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران از تجهیز مساجد ملارد به پنلهای خورشیدی خبر داد.
سلطانی در ادامه اظهار داشت: در فاز نخست این طرح، ۳۲ مسجد ملارد به پنلهای خورشیدی مجهز خواهند شد.
وی افزود: جلسهای با حضور نمایندگان شهرداریها، دهیاریها و امور مساجد برگزار و نحوه خرید و نصب تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون فرماندار ملارد تصریح کرد: این اقدام در راستای استفاده از انرژیهای پاک، کاهش مصرف برق و سوختهای فسیلی صورت میگیرد و انتظار میرود افزون بر صرفهجویی اقتصادی، به حفظ محیطزیست نیز کمک شایانی کند.
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نانواییها یادآور شد: تاکنون ۱۸۰ واحد نانوایی شهرستان ملارد به سوخت دوم تجهیز شده و در فاز دوم، ۱۶۰ واحد دیگر برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
