۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

۳۲ مسجد ملارد به پنل‌های خورشیدی مجهز می‌شوند

ملارد- معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ملارد از تجهیز مساجد این شهرستان به پنل‌های خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آقامعلی سلطانی،پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران از تجهیز مساجد ملارد به پنل‌های خورشیدی خبر داد.

سلطانی در ادامه اظهار داشت: در فاز نخست این طرح، ۳۲ مسجد ملارد به پنل‌های خورشیدی مجهز خواهند شد.

وی افزود: جلسه‌ای با حضور نمایندگان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور مساجد برگزار و نحوه خرید و نصب تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون فرماندار ملارد تصریح کرد: این اقدام در راستای استفاده از انرژی‌های پاک، کاهش مصرف برق و سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود افزون بر صرفه‌جویی اقتصادی، به حفظ محیط‌زیست نیز کمک شایانی کند.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نانوایی‌ها یادآور شد: تاکنون ۱۸۰ واحد نانوایی شهرستان ملارد به سوخت دوم تجهیز شده و در فاز دوم، ۱۶۰ واحد دیگر برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

