واگذاری بیش از ۱۶۰۰ قطعه زمین در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی حوزه زمین و سند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان اظهار کرد: طی دو سال گذشته، واگذاری زمین به متقاضیان در قالب قانون حمایت از جوانی جمعیت، طرح مسکن محرومان و تأمین زمین برای جوانان و افراد فاقد مسکن در روستاها، به‌عنوان یکی از سیاست‌های محوری بنیاد مسکن استان دنبال شده است.

وی افزود: همکاران این حوزه علاوه بر تحقق تعهدات تعیین‌شده، موفق شدند چندین برابر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، زمین مورد نیاز را تأمین و واگذار کنند که این عملکرد منجر به کسب رتبه برتر کشوری برای استان گلستان در این بخش شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با تأکید بر اینکه واگذاری زمین، مقدمه‌ای برای ساخت مسکن در قالب طرح‌های حمایتی است، گفت: در سال گذشته بیش از هزار و ۶۰۰ قطعه زمین در روستاهای استان به واجدان شرایط واگذار شده و برای تمامی مالکان این اراضی، تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی جهت ساخت واحدهای مسکونی پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

خسروی ادامه داد: در برخی موارد نیز کمک‌های بلاعوض برای تکمیل واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده تا خانوارهای مشمول بتوانند با بهره‌گیری از این حمایت‌ها، از مسکن مقاوم و مناسب برخوردار شوند.