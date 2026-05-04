  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

طرح پیشگیری از سرقت در شهرستان گناوه اجرا شد

طرح پیشگیری از سرقت در شهرستان گناوه اجرا شد

گناوه- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از اجرای موفق طرح پیشگیری از سرقت اموال و وسایط نقلیه شهروندان و مسافرین در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی در این طرح عملیاتی، با دقت و هوشیاری مامورین کلانتری۱۱ و گشت زنی های مستمر و محله به محله و استعلام و رصد خودروها تعداد۲دستگاه خودروی سرقتی دارای سابقه سرقت از شهرستان دیر و شهرستان مرودشت(فارس) کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه اظهار کرد: از شهروندان و مسافرین درخواست می شود ضمن رعایت نکات ایمنی،از رها کردن وسایط نقلیه خود در محل های خلوت خودداری کرده و ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰گزارش کنند.

کد مطلب 6819641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها