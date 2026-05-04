طرح پیشگیری از سرقت در شهرستان گناوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی در این طرح عملیاتی، با دقت و هوشیاری مامورین کلانتری۱۱ و گشت زنی های مستمر و محله به محله و استعلام و رصد خودروها تعداد۲دستگاه خودروی سرقتی دارای سابقه سرقت از شهرستان دیر و شهرستان مرودشت(فارس) کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه اظهار کرد: از شهروندان و مسافرین درخواست می شود ضمن رعایت نکات ایمنی،از رها کردن وسایط نقلیه خود در محل های خلوت خودداری کرده و ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰گزارش کنند.