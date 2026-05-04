۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

جذب ۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در فارس طی سال ۱۴۰۴

شیراز-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: این استان در سال ۱۴۰۴، موفق به اخذ ۱۵ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۹۰ میلیون دلار در بخش‌های مختلف اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده از رشد سرمایه‌گذاری خارجی در استان فارس خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۵ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۹۰ میلیون دلار در بخش‌های انرژی‌های نو، خدمات گردشگری، صنایع تولیدی و سایر حوزه‌های اقتصادی صادر شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰.۴ میلیون دلار سرمایه واردشده و جذب‌شده و برای ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی نیز مجوز رسمی صادر گردیده است.

تقی‌زاده مهم‌ترین اقدامات در راستای تحقق شعار سال را تهیه گزارش‌های برنامه‌ای و تحلیلی، شناسایی کشورها و مناطق دارای مزیت مشترک با استان فارس، احصاء فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه آن‌ها به مراجع تصمیم‌گیر برشمرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: عدم ثبات اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، بروکراسی اداری و کمبود مشوق‌های مؤثر از جمله عوامل اصلی هستند که فضای کسب‌وکار را با نااطمینانی مواجه کرده‌اند و مانع جذب سرمایه‌گذاری مطلوب می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه به برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده برای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: تشکیل شورای سرمایه‌گذاری خارجی استان با حضور استاندار و تمام بازیگران اقتصادی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد کارگروه‌های مجوزهای بی‌نام برای تسهیل فرآیندها، شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و مشارکت در نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری از جمله اهداف مهم تعیین‌شده برای سال جاری است.

تقی‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: یکی از چالش‌های اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری استان، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و موازی‌کاری دستگاه‌هاست. امروز فارس نیازمند حکمرانی اقتصادی متمرکز و انسجام مدیریتی در حوزه سرمایه‌گذاری است تا بتوان مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.

