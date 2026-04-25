به گزارش خبرگزاری مهر، تقی زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از امکان فروش، معاوضه یا تهاتر املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به منظور بازسازی، تعمیرات اساسی و یا معاوضه ساختمان ها، ابنیه ، تاسیسات و اموال غیرمنقول دولتی که در جنگ اخیر دچار آسیب جدی یا تخریب شده‌اند، خبر داد.

وی گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از وقوع جنگ تحمیلی امکان فروش، معاوضه یا تهاتر املاک مازاد به منظور تأمین نیاز دستگاه‌های اجرایی که ساختمان‌ها، ابنیه، تاسیسات و سایر اموال غیرمنقول دولتی دراختیار آنها دچار آسیب جدی یا تخریب شده و نیاز به بازسازی، تعمیرات اساسی یا معاوضه دارد، مطابق با مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها فراهم می‌باشد.

تقی زاده افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درخصوص ساختمان‌های آسیب‌دیده ناشی از شرایط جنگی در شهرها و استان‌ها، پیشنهادات مربوطه را برای استفاده از ظرفیت فروش و تهاتر املاک مازاد، همچنین معاوضه ساختمان های آسیب دیده با ساختمان های بخش غیردولتی، به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت طرح در کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت ارائه نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: پس از بررسی و تأیید طرح‌ها در کارگروه استانی و کارگروه ملی، مجوزهای لازم در اسرع وقت صادر و ابلاغ خواهد شد تا فرآیند بازسازی و تأمین زیرساخت‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری پیگیری شود.