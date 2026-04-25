۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

امکان فروش املاک مازاد دستگاه‌های فارس برای بازسازی مناطق جنگ‌زده

شیراز- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از امکان فروش، معاوضه یا تهاتر املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به منظور بازسازی، تعمیرات اساسی که در جنگ اخیر دچار آسیب جدی یا تخریب شده‌اند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از امکان فروش، معاوضه یا تهاتر املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به منظور بازسازی، تعمیرات اساسی و یا معاوضه ساختمان ها، ابنیه ، تاسیسات و اموال غیرمنقول دولتی که در جنگ اخیر دچار آسیب جدی یا تخریب شده‌اند، خبر داد.

وی گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از وقوع جنگ تحمیلی امکان فروش، معاوضه یا تهاتر املاک مازاد به منظور تأمین نیاز دستگاه‌های اجرایی که ساختمان‌ها، ابنیه، تاسیسات و سایر اموال غیرمنقول دولتی دراختیار آنها دچار آسیب جدی یا تخریب شده و نیاز به بازسازی، تعمیرات اساسی یا معاوضه دارد، مطابق با مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها فراهم می‌باشد.

تقی زاده افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درخصوص ساختمان‌های آسیب‌دیده ناشی از شرایط جنگی در شهرها و استان‌ها، پیشنهادات مربوطه را برای استفاده از ظرفیت فروش و تهاتر املاک مازاد، همچنین معاوضه ساختمان های آسیب دیده با ساختمان های بخش غیردولتی، به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت طرح در کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت ارائه نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: پس از بررسی و تأیید طرح‌ها در کارگروه استانی و کارگروه ملی، مجوزهای لازم در اسرع وقت صادر و ابلاغ خواهد شد تا فرآیند بازسازی و تأمین زیرساخت‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری پیگیری شود.

