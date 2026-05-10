به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاجری، عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به حماسه باشکوه و جهانی مردم ایران، گفت: اتکا به تدابیر فرماندهی کل قوا و اعتماد عمومی به سه رکن خیابان، میدان و دیپلماسی موجب عقبنشینی دشمنان و تثبیت امنیت پایدار کشور شده است.
وی ادامه داد: ملت ایران نشان دادهاند در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نمیشوند و با مقاومت، امنیت مرزهای کشور را تضمین خواهند کرد.
هاجری در ادامه با اشاره به هفته شیراز، این مناسبت را فرصتی برای نمایش توانمندیهای گسترده فرهنگی، تاریخی و اجتماعی این شهر دانست و افزود: شیراز با پیشینه ادبی و تمدنی خود ظرفیتهای فراوانی برای معرفی در سطح ملی و بینالمللی دارد.
عضو شورای شهر شیراز در عین حال از محدود ماندن برنامههای هفته شیراز در چارچوب مدیریت شهری انتقاد کرد و گفت: دیگر نهادهای فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی باید نقش فعالتری در معرفی ظرفیتهای شهر ایفا کنند. کمتوجهی به داشتههای فرهنگی موجب از دست رفتن برخی فرصتهای ثبت و معرفی برندهای هویتی شیراز شده است.
وی همچنین با اشاره به تحولات منطقهای بر تقویت مدیریت محلهمحور با محوریت مساجد تأکید کرد و آن را راهکاری برای افزایش تابآوری اجتماعی در حوزههای فرهنگی، آموزشی، جهادی و اقتصادی دانست.
هاجری خواستار تجهیز مساجد شاخص شهر به زیرساختهای لازم برای ایفای نقش در شرایط بحران شد و افزود: استفاده از ظرفیت فضاهای عمومی شهری از جمله تونلهای قطار شهری میتواند در مواقع ضروری به عنوان پناهگاه مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط کشور هشدار داد و گفت: تشدید ساختوسازهای غیرمجاز، تصرف اراضی و گرانفروشی قابل قبول نیست و باید با متخلفان برخورد قانونی شود. رعایت قانون ضامن امنیت و رفاه عمومی است و نباید اجازه داد منافع عمومی قربانی سودجویی عدهای شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدام شهرداری شیراز برای تولید مجموعه پویانمایی درباره زندگی حضرت شاهچراغ(ع) قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این اثر از طریق رسانه ملی و فضای مجازی در اختیار علاقهمندان قرار گیرد.
هاجری همچنین از پیگیری برای ساخت سریال «امین ولایت» با مشارکت نهادهای فرهنگی استان خبر داد و گفت: در صورت همراهی دستگاههای مسئول، امکان تولید یک اثر فاخر هنری در سال جاری فراهم خواهد شد.
