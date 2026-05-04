۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

وزیر راه و شهرسازی با آیت‌الله جوادی آملی در قم دیدار کرد

قم- وزیر راه و شهرسازی با حضور در بیت آیت‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید، ضمن دیدار و گفت‌وگو، گزارشی از روند اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و شهرسازی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر به شهر مقدس قم، با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وزیر راه و شهرسازی به تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف زیرساختی پرداخت و گزارشی از روند پیشبرد پروژه‌های مرتبط با راه و مسکن ارائه داد.

در این نشست،اکبر بهنام‌جو استاندار قم نیز حضور داشت و وزیر را در این دیدار همراهی کرد.

سفر وزیر راه و شهرسازی به قم با هدف افتتاح و بازدید از برخی پروژه‌های عمرانی، بررسی میدانی طرح‌های در حال اجرا و دیدار با علما در حال انجام است.

